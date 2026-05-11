Goldboom treibt Barrick an: Milliarden für Aktienrückkäufe

Barrick förderte im Quartal 719.000 Unzen Gold und lag damit über der eigenen Zielspanne von 640.000 bis 680.000 Unzen. Besonders stark liefen laut Unternehmensangaben die Minen NGM, Veladero und Loulo-Gounkoto. Die Kupferproduktion erreichte 49.000 Tonnen und entsprach den Erwartungen.

Die steigenden Goldpreise treiben den Bergbaukonzern Barrick Mining kräftig an. Im ersten Quartal 2026 übertraf das Unternehmen die eigene Produktionsprognose und steigerte Umsatz, Gewinn und Cashflow deutlich.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Umsatz sprang auf 5,22 Milliarden US-Dollar nach 3,13 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der operative Cashflow kletterte um 111 Prozent auf 2,55 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn je Aktie stieg von 0,27 auf 0,96 US-Dollar.

Chef lobt Produktion und Kostenkontrolle

Barrick-Chef Mark Hill sprach von einem "weiteren starken Quartal". Er sagte:"Wir haben sicher gearbeitet und unsere Planvorgaben sowohl bei der Goldproduktion als auch bei den Kosten übertroffen." Dadurch habe das Unternehmen stärker vom hohen Goldpreis profitiert und deutlich höhere Gewinne erzielt als ein Jahr zuvor.

Auch die Kosten entwickelten sich besser als geplant. Die nachhaltigen Gesamtkosten lagen bei 1.708 US-Dollar je Unze und damit 4 Prozent unter dem Vorjahreswert. Gleichzeitig belasteten höhere Lizenzabgaben und Inflation die Kostenstruktur.

Milliarden für Aktionäre

Barrick kündigte neben einer Quartalsdividende von 0,175 US-Dollar je Aktie ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 3 Milliarden US-Dollar an. Der Konzern will damit nach eigenen Angaben überschüssige Mittel an die Anteilseigner zurückgeben.

Der Verwaltungsrat halte die eigene Aktie derzeit für besonders attraktiv bewertet. Hintergrund ist auch der geplante Börsengang der Nordamerika-Sparte. Barrick will den Börsengang bis Ende 2026 abschließen, sofern Marktbedingungen und Genehmigungen mitspielen.

Wachstumprojekte laufen weiter

Große Hoffnungen setzt der Konzern auf das Fourmile-Projekt in Nevada sowie den Ausbau der Lumwana-Mine. Beim Lumwana Super Pit Expansion Project liegen Bauarbeiten laut Barrick im Zeit- und Budgetplan. Die erste Kupferproduktion soll Ende des ersten Quartals 2028 starten.

Für das Gesamtjahr bestätigte Barrick seine Prognose. Die Goldproduktion soll 2026 zwischen 2,90 und 3,25 Millionen Unzen liegen. Im laufenden zweiten Quartal erwartet das Unternehmen bereits einen weiteren Produktionsanstieg.

Mark Hill formulierte die Prioritäten klar: "Unser Schwerpunkt für dieses Jahr ist klar: Wir wollen die Sicherheitsbilanz weiter verbessern, unsere Produktions- und Kostenprognosen erfüllen, unsere Wachstumsprojekte termingerecht und im Rahmen des Budgets vorantreiben und den Börsengang von Barrick in Nordamerika durchführen, um weiteren Shareholder Value zu schaffen."

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Barrick Mining Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 36,75EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 12:31 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,59 C$ , was einem Rückgang von -10,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet! Jetzt Report kostenlos herunterladen!