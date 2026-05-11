🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBarrick Mining Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Barrick Mining Corporation

    Milliardenregen im Bergbau

    1013 Aufrufe 1013 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldboom treibt Barrick an: Milliarden für Aktienrückkäufe

    Der Bergbaukonzern Barrick übertrifft die eigenen Ziele deutlich, steigert den Gewinn massiv und kündigt ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an.

    Für Sie zusammengefasst
    Milliardenregen im Bergbau - Goldboom treibt Barrick an: Milliarden für Aktienrückkäufe
    Foto: Nathan Denette - The Canadian Press

    Die steigenden Goldpreise treiben den Bergbaukonzern Barrick Mining kräftig an. Im ersten Quartal 2026 übertraf das Unternehmen die eigene Produktionsprognose und steigerte Umsatz, Gewinn und Cashflow deutlich.

    Barrick förderte im Quartal 719.000 Unzen Gold und lag damit über der eigenen Zielspanne von 640.000 bis 680.000 Unzen. Besonders stark liefen laut Unternehmensangaben die Minen NGM, Veladero und Loulo-Gounkoto. Die Kupferproduktion erreichte 49.000 Tonnen und entsprach den Erwartungen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Barrick Mining Corp!
    Short
    45,51€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 13,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    39,59€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 12,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Umsatz sprang auf 5,22 Milliarden US-Dollar nach 3,13 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der operative Cashflow kletterte um 111 Prozent auf 2,55 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn je Aktie stieg von 0,27 auf 0,96 US-Dollar.

    Barrick Mining Corporation

    +3,23 %
    +11,42 %
    -1,94 %
    -4,99 %
    +121,00 %
    +139,01 %
    ISIN:CA06849F1080WKN:A417GQ
    Barrick Mining Corporation direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Chef lobt Produktion und Kostenkontrolle

    Barrick-Chef Mark Hill sprach von einem "weiteren starken Quartal". Er sagte:"Wir haben sicher gearbeitet und unsere Planvorgaben sowohl bei der Goldproduktion als auch bei den Kosten übertroffen." Dadurch habe das Unternehmen stärker vom hohen Goldpreis profitiert und deutlich höhere Gewinne erzielt als ein Jahr zuvor.

    Auch die Kosten entwickelten sich besser als geplant. Die nachhaltigen Gesamtkosten lagen bei 1.708 US-Dollar je Unze und damit 4 Prozent unter dem Vorjahreswert. Gleichzeitig belasteten höhere Lizenzabgaben und Inflation die Kostenstruktur.

    Milliarden für Aktionäre

    Barrick kündigte neben einer Quartalsdividende von 0,175 US-Dollar je Aktie ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 3 Milliarden US-Dollar an. Der Konzern will damit nach eigenen Angaben überschüssige Mittel an die Anteilseigner zurückgeben.

    Der Verwaltungsrat halte die eigene Aktie derzeit für besonders attraktiv bewertet. Hintergrund ist auch der geplante Börsengang der Nordamerika-Sparte. Barrick will den Börsengang bis Ende 2026 abschließen, sofern Marktbedingungen und Genehmigungen mitspielen.

    Wachstumprojekte laufen weiter

    Große Hoffnungen setzt der Konzern auf das Fourmile-Projekt in Nevada sowie den Ausbau der Lumwana-Mine. Beim Lumwana Super Pit Expansion Project liegen Bauarbeiten laut Barrick im Zeit- und Budgetplan. Die erste Kupferproduktion soll Ende des ersten Quartals 2028 starten.

    Für das Gesamtjahr bestätigte Barrick seine Prognose. Die Goldproduktion soll 2026 zwischen 2,90 und 3,25 Millionen Unzen liegen. Im laufenden zweiten Quartal erwartet das Unternehmen bereits einen weiteren Produktionsanstieg.

    Mark Hill formulierte die Prioritäten klar: "Unser Schwerpunkt für dieses Jahr ist klar: Wir wollen die Sicherheitsbilanz weiter verbessern, unsere Produktions- und Kostenprognosen erfüllen, unsere Wachstumsprojekte termingerecht und im Rahmen des Budgets vorantreiben und den Börsengang von Barrick in Nordamerika durchführen, um weiteren Shareholder Value zu schaffen."

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Barrick Mining Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 36,75EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 12:31 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,59C$, was einem Rückgang von -10,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Milliardenregen im Bergbau Goldboom treibt Barrick an: Milliarden für Aktienrückkäufe Der Bergbaukonzern Barrick übertrifft die eigenen Ziele deutlich, steigert den Gewinn massiv und kündigt ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     