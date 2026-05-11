Eureka Lithium Corp. gibt Namensänderung in Eureka Metals Corp. bekannt

Vancouver, British Columbia – 11. Mai 2026 / IRW-Press / Eureka Lithium Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S58) („Eureka“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass es die Absicht hat, seinen Namen von „Eureka Lithium Corp.“ in „Eureka Metals Corp.“ zu ändern.

Die Umfirmierung trägt der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens über die Lithiumexploration hinaus Rechnung und steht im Einklang mit der vor kurzem bekannt gegebenen Übernahme von Stairway Mining. Über Stairway hält Eureka eine Beteiligung von 100 % am Titanprojekt Tyee in Quebec, das aussichtsreich für eine Titan-Vanadium-Scandium-Mineralisierung ist, sowie eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Polymetall-Projekt Cabin Lake in British Columbia, das vielversprechend für eine Silber-Blei-Zink-Gold-Mineralisierung ist. Diese Erweiterungen verbessern den Zugang des Unternehmens zu mehreren kritischen und strategischen Metallen und positionieren Eureka als diversifiziertes Metallexplorationsunternehmen.

Die Canadian Securities Exchange („CSE“) wird eine Bekanntmachung veröffentlichen, in der das Datum des Inkrafttretens der Umfirmierung des Unternehmens bekannt gegeben wird, und es wird erwartet, dass der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens unter dem neuen Namen Eureka Metals Corp. am oder um den 14. Mai 2026 aufgenommen wird.

Die Stammaktien des Unternehmens werden unter ihren bestehenden Handelssymbolen weiterhin an der Canadian Securities Exchange (CSE), der OTCQB und der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) gehandelt. Die neue CUSIP bzw. die neue ISIN werden 298601105 bzw. CA2986011054 lauten.

Im Zusammenhang mit der Umfirmierung sind seitens der Aktionäre keine Maßnahmen erforderlich. Die im Umlauf befindlichen Aktien- und Warrant-Zertifikate sind von der Umfirmierung nicht betroffen und müssen nicht umgetauscht werden.

Stellungnahme des CEO

„Die Umfirmierung in Eureka Metals Corp. trägt der Weiterentwicklung des Unternehmens und dem breiteren Rohstoff-Engagement Rechnung, die durch die Übernahme von Stairway Mining geschaffen wurden“, sagte Danny Matthews, Chief Executive Officer des Unternehmens. „Mit der Ergänzung durch das Titanprojekt Tyee und das Polymetall-Projekt Cabin Lake sowie dank unserer soliden Finanzlage infolge unserer jüngsten Finanzierung sind wir davon überzeugt, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um zahlreiche Explorationsvorhaben in einem diversifizierten Portfolio von Metallprojekten in Kanada voranzutreiben.“