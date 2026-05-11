GOLDMAN SACHS stuft RATIONAL AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rational von 832 auf 818 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ope Otaniyi lobte am Freitagnachmittag die soliden Quartalszahlen des Großküchenausrüsters. Er verschob allerdings seinen Bewertungszeitraum auf Anfang 2028 nach vorne, was zu einem etwas geringeren Kursziel führt./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 14:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,64 % und einem Kurs von 644,5EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Ope Otaniyi

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 818

Kursziel alt: 832

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

