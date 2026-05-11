UBS stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,70 auf 6,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstumstempo stehe weiter im Fokus, schrieb Ignacio Cerezo am Sonntag nach einer leichten Anpassung seines Bewertungsmodells an die Ergebnisse des ersten Quartals./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 23:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 5,857EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 12:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ignacio Cerezo

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,75

Kursziel alt: 6,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

