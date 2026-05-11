UBS stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Die Entwicklungskurve dieses Jahres sei nun transparenter, schrieb Christopher Tong am Sonntag in seinem Resümee zum Quartalsbericht./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 20:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 31,38EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Christopher Tong

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

