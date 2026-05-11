UBS stuft BECHTLE AG auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Die Entwicklungskurve dieses Jahres sei nun transparenter, schrieb Christopher Tong am Sonntag in seinem Resümee zum Quartalsbericht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 20:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 20:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 31,38EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Christopher Tong
Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christopher Tong
Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
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