JEFFERIES stuft Delivery Hero auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich des Verkaufs eines 5-Prozent-Anteils an dem Essenslieferanten vom Großaktionär Prosus an den zweitgrößten Anteilseigner Aspex Management mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Die Transaktion repräsentiere den entscheidenden Zug in einer Schachpartie, allerdings durch eine Nebenfigur, schrieb Giles Thorne am Montag. Zudem werfe der Deal mehr Fragen auf als er beantworte./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,15 % und einem Kurs von 22,03EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 29,00 € , was eine Steigerung von +31,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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