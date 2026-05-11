JEFFERIES stuft Delivery Hero auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich des Verkaufs eines 5-Prozent-Anteils an dem Essenslieferanten vom Großaktionär Prosus an den zweitgrößten Anteilseigner Aspex Management mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Die Transaktion repräsentiere den entscheidenden Zug in einer Schachpartie, allerdings durch eine Nebenfigur, schrieb Giles Thorne am Montag. Zudem werfe der Deal mehr Fragen auf als er beantworte./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,15 % und einem Kurs von 22,03EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 29
Kursziel alt: 29
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 29
Kursziel alt: 29
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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