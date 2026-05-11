DZ BANK stuft KRONES AG auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Krones beim fairen Aktienwert von 160 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Reigber hob am Montag den starken Auftragseingang hervor. 2027 und 2028 sei eine Wachstumsbeschleunigung nötig, um den mittelfristigen Ausblick 2028 zu erreichen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,45 % und einem Kurs von 123EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Thorsten Reigber
Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Thorsten Reigber
Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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