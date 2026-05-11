DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 6,8 Euro auf "Buy" belassen. Gut, aber nicht spektakulär seien die Quartalsergebnisse der Bank ausgefallen, wie Giovanni Razzoli in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 5,857EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 12:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Giovanni Razzoli

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,8

Kursziel alt: 6,8

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

