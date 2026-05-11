DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 460 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Jaime Rowbotham sieht die Airline-Holding nach starken Quartalszahlen gut gerüstet, mit dem schwierigen Marktumfeld zurechtzukommen, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,70 % und einem Kurs von 4,729EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.