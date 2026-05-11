Die Ruhe vor dem News-Sturm: Tocvan schaltet bei Gran Pilar hoch

Tocvan Ventures Corp. hat heute ein Update geliefert, das weit mehr ist als nur ein gewöhnlicher Fortschrittsbericht. Es ist ein operativer Meilenstein auf dem Weg von der Exploration zur Pilotproduktion am Gran Pilar Gold-Silber-Projekt in Sonora, Mexiko.

Während viele Junior-Explorer in einem starken Goldmarkt noch versuchen, Kapital, Genehmigungen oder Bohrgeräte zu organisieren, arbeitet Tocvan bereits an mehreren Fronten gleichzeitig: Das voll finanzierte 20.000 m Bohrprogramm hat die Marke von 5.300 m überschritten, 21 Bohrlöcher mit zusammen mehr als 4.400 m warten auf Ergebnisse, historische Untertagebaue wurden im South Block entlang des neu entdeckten El Mezquite Trends entdeckt, ein langfristiges Community-Abkommen wurde unterzeichnet und die Ausrüstung für die Pilotanlage wurde bereits bestellt.

Mit anderen Worten: Gran Pilar entwickelt sich immer stärker von einem reinen Explorationsprojekt zu einem Gold-Silber-Produzenten mit wachsendem Entdeckungs-Upside.

„Die Bohrungen schreiten effizient voran und wir sind sehr ermutigt durch die anhaltend positiven Entwicklungen im South Block. Die Identifizierung historischer Untertagebaue und der damit verbundenen Mineralisierung entlang des El Mezquite Trends unterstreicht die Größe und das Potenzial dieses neuen Wachstumskorridors. Die Unterzeichnung des langfristigen Community-Abkommens zusammen mit der bereits bestellten Verarbeitungsanlage sind bedeutende Meilensteine, die unsere Partnerschaften mit den Gemeinden stärken und uns für eine zeitnahe Pilotproduktion positionieren. Der Austausch eines RC-Bohrgeräts gegen ein Kernbohrgerät wird uns noch bessere geologische Informationen liefern, während wir gemeinsam mit lokalen Auftragnehmern daran arbeiten, ein 3. Bohrgerät zu sichern, um die starke Dynamik aufrechtzuerhalten.“ Tocvan-CEO Brodie Sutherland in der heutigen Pressemitteilung.

25% des Bohrprogramms bereits abgeschlossen

Tocvan hat mitgeteilt, dass inzwischen über 5.300 m gebohrt wurden. Damit ist rund ein Viertel des 20.000 m Programms abgeschlossen. Besonders spannend ist, dass aktuell noch 21 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von über 4.400 m auf ihre Ergebnisse warten, darunter auch 3 Bohrlöcher vom neu entdeckten El Mezquite Trend, einem Zielgebiet, das im aktuellen Update klar als einer der neuen Wachstumskorridore hervorgehoben wird.

Tocvan steuert damit auf eine der intensivsten Newsflow-Phasen der Unternehmensgeschichte zu.

Direkter Blick in die Vergangenheit und womöglich in die Zukunft von Gran Pilar: Ein neu entdeckter historischer Schacht im South Block unterstreicht das Explorationspotenzial entlang des El Mezquite Trends.

El Mezquite: Historische Minenschächte deuten auf weitere Entdeckungen hin

Ein besonders wichtiger Punkt der heutigen Meldung ist die Entdeckung weiterer historischer Untertagebaue im South Block entlang des El Mezquite Trends.

Historische Minenbaue sind bei epithermalen Gold-Silber-Systemen oft ein geologischer Fingerzeig: Frühere Kleinbergleute folgten normalerweise sichtbaren, hochgradigen Strukturen an der Oberfläche oder nahe der Oberfläche. Wenn Tocvan nun entlang eines neuen Trends solche alten Minenschächte kartiert und gleichzeitig Hinweise auf Mineralisierung findet, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Korridor tatsächlich mineralisierte Strukturen beherbergt.

Der El Mezquite Trend liegt ca. 1.600 m nordöstlich der Main Zone Lagerstätte. Damit wird Gran Pilar zunehmend als größeres mineralisiertes System sichtbar.

Tocvan hat im South Block bereits mehr als 200 Gesteins- und Bodenproben gesammelt. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Vielversprechender Blick ins Gestein: Eine stark alterierte Brekzienprobe aus dem neuen Gran-Pilar-Zielgebiet zeigt intensive Oxidation und mineralisierte Strukturen – genau jene visuellen Hinweise, die Tocvan nun mit Probenanalysen und Bohrungen weiterverfolgt.

Von RC- zu Kernbohrungen: Tocvan will Geologie sehen

Tocvan ersetzt aktuell ein Reverse-Circulation-(RC) Bohrgerät durch ein Kernbohrgerät. Diese Entscheidung ist geologisch wichtig.

RC-Bohrungen sind schnell und kosteneffizient. Kernbohrungen liefern dagegen bessere strukturelle Informationen, echte Gesteinsbeziehungen, Alterationsbilder und Details zu Adern, Brekzien und Kontakten. Gerade in einem neuen Zielgebiet wie El Mezquite kann das entscheidend sein, um die Geometrie der Mineralisierung besser zu verstehen.

CEO Brodie Sutherland bringt es in der Meldung sinngemäß auf den Punkt: Der Wechsel auf Kernbohrungen soll bessere geologische Informationen liefern, während Tocvan gleichzeitig versucht, ein 3. Bohrgerät zu sichern. Die Verfügbarkeit von Bohrgeräten in Sonora bleibt zwar angespannt, aber Tocvan arbeitet mit seinen Dienstleistern daran, das Programm zu beschleunigen.

Das ist ein gutes Zeichen: Das Unternehmen hat nicht das Problem fehlender Ziele, sondern eher das Luxusproblem, genügend Bohrkapazität für die Vielzahl an Zielen zu sichern.

Pilotanlage: Die Ausrüstung ist bestellt

Noch wichtiger für Aktionäre: Tocvan hat die Ausrüstung für die Verarbeitungsanlage der vollständig genehmigten 50.000 t Pilotanlage bereits bestellt.

Damit rückt der geplante Übergang von Exploration zu Pilotproduktion weiter näher. Die Pilotanlage soll Material aus Gran Pilar verarbeiten und damit metallurgische, technische und wirtschaftliche Parameter im größeren Maßstab bestätigen.

Das Pilotprojekt ist somit nicht nur symbolisch wichtig. Es kann Tocvan helfen, das Projekt operativ zu entlasten, metallurgisch weiter zu optimieren und die wirtschaftliche Machbarkeit in Richtung größerer Minenentwicklung zu testen.

Dieseltank eingetroffen

Parallel zum laufenden Bohr- und Explorationsprogramm baut Tocvan auch die Infrastruktur vor Ort weiter aus. Am Freitag meldete das Unternehmen auf X.com, dass ein 15.000 Gallonen Dieseltank geliefert und positioniert wurde.

Der Tank soll die wachsende Flotte schwerer Geräte, die laufenden Bohrprogramme sowie Minen- und Pilotminenarbeiten unterstützen. Die zusätzliche Treibstoffkapazität vor Ort soll Ausfallzeiten verringern, die Kostenkontrolle verbessern und dafür sorgen, dass Geräte und Bohrungen kontinuierlich weiterlaufen können.

Der 15.000 Gallonen Dieseltank wird auf einem Tieflader zum Gran Pilar Projekt transportiert.

Der Dieseltank wird am Projektstandort positioniert und ist Teil des weiteren Infrastrukturaufbaus in Richtung Pilotproduktion. Dieser Schritt zeigt: Tocvan bereitet Gran Pilar nicht nur geologisch, sondern auch operativ auf die nächste Entwicklungsphase vor. Die Logistik vor Ort wird ausgebaut, während Bohrungen, Oberflächenarbeiten und die Vorbereitung der Pilotmine weiter voranschreiten.

Langfristiges Community-Abkommen: Ein Schlüsselbaustein für die Produktion

Neben Exploration und Bohrungen meldet Tocvan auch einen sozialen und operativen Meilenstein: Ein langfristiges Community-Abkommen wurde unterzeichnet.

Dieses Abkommen gewährt Tocvan Oberflächenzugang und die Erlaubnis, Exploration sowie Pilotproduktion für 6 Jahre und darüber hinaus im Projektgebiet durchzuführen.

In Mexiko ist das nicht nur eine Formalität. Community-Support, Zugang zu Land und eine robuste soziale Lizenz sind zentrale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Projektentwicklung. Gerade für ein Unternehmen, das nicht nur bohren, sondern eine Pilotanlage betreiben will, ist ein solches Abkommen ein wesentlicher Risikosenker.

Tocvan sichert sich damit nicht nur Zugang, sondern stärkt auch die lokale Verankerung des Projekts.

Fazit

Tocvan steht bei Gran Pilar vor einer Phase, in der sich die Ereignisse deutlich verdichten. Das Unternehmen bohrt, kartiert, sammelt Proben, baut Infrastruktur auf und bereitet parallel die Pilotproduktion vor. Genau diese Gleichzeitigkeit macht die aktuelle Situation so spannend: Hier wartet nicht nur ein einzelner möglicher Kurstreiber, sondern eine ganze Kette an Pressemitteilungen.

Allein die ausstehenden Ergebnisse aus 21 Bohrlöchern mit mehr als 4.400 m werden in den kommenden Wochen für erheblichen Newsflow sorgen. Dazu kommen die Laborergebnisse von mehr als 400 Gesteins- und Bodenproben aus dem South Block, weitere Informationen vom neu entdeckten El Mezquite Trend, die Umstellung auf Kernbohrungen für bessere geologische Daten und möglicherweise sogar die Hinzunahme eines 3. Bohrgeräts.

Gleichzeitig schreitet Tocvan auf der Entwicklungsseite sichtbar voran: Die Verarbeitungsanlage für die Pilotmine ist bestellt, die Infrastruktur vor Ort wird mit dem neuen Dieseltank ausgebaut und das langfristige Community-Abkommen schafft eine wichtige Grundlage für die kommenden Jahre. Das ist nicht mehr nur Exploration auf dem Papier, sondern der Aufbau eines echten Betriebsfundaments.

Gran Pilar entwickelt sich damit immer stärker zu einer Geschichte mit 2 kraftvollen Motoren: Ausgezeichnete Entdeckungschancen auf der einen Seite und Produktionsvorbereitung auf der anderen. Sollte Tocvan in den nächsten Ergebnissen bestätigen, was historische Schächte, stark alterierte Brekzien, geophysikalische Trends und erste Bohrungen bereits andeuten, könnte Gran Pilar zunehmend als deutlich größeres und fortgeschritteneres Gold-Silber-System wahrgenommen werden.

Die Botschaft ist klar: Bei Tocvan steht eine Flut von Nachrichten bevor. Und jede einzelne davon könnte ein weiterer Baustein sein auf dem Weg, Gran Pilar zunehmend als eines der spannendsten fortgeschrittenen Gold-Silber-Projekte im mexikanischen Junior-Mining-Sektor zu positionieren.

Aktuelle Bohrziele im South Block von Gran Pilar: Drohnenmagnetik-Karte mit Tilt-Derivat der auf den Pol reduzierten Magnetikdaten (RTP). Markiert sind die bislang durch geologische Kartierung und Oberflächengeochemie definierten prioritären Zielbereiche sowie die Lage des neu entdeckten El Mezquite Ziels, wo bereits 2 neue Bohrlöcher abgeschlossen wurden.

Gran Pilar im Überblick: Drohnenmagnetik-Karte mit Tilt-Derivat der auf den Pol reduzierten Magnetikdaten (RTP). Dargestellt sind die bislang durch geologische Kartierung und Oberflächengeochemie definierten prioritären Zielbereiche, darunter Main Zone, South Block, North Alteration Zone, aktive Bohrziele, historische Minenbaue und die geplante Pilotminenanlage. Besonders hervorgehoben ist das neu entdeckte El Mezquite Ziel, ca. 1.600 m nordöstlich der Main Zone, entlang eines ca. 1.200 m langen magnetischen Trends mit erhöhten Goldgehalten an der Oberfläche. Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 78.735.014

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,69 CAD (08.05.2026)

Marktkapitalisierung: 54 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,432 EUR (08.05.2026)

Marktkapitalisierung: 34 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Disclaimer und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone und Tocvan Ventures Corp. („Tocvan“; „das Unternehmen“) weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den prognostizierten abweichen. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Tocvan verwiesen, die über SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zugänglich sind, um eine umfassendere Diskussion der Risikofaktoren und deren mögliche Auswirkungen zu erhalten. Übersetzungen aus dem Englischen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Abweichungen, Auslassungen oder Übersetzungsfehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Maßgeblich und verbindlich sind ausschließlich die englischen Originalfassungen der jeweiligen Unternehmensmitteilungen und sonstigen Primärquellen.

Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise: Nichts in diesem Bericht ist als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker-Dealer oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie stets Ihren Finanzberater und einen registrierten Broker-Dealer konsultieren. Treffen Sie niemals eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf Grundlage von Online- oder Druckberichten, einschließlich Berichten von Rockstone – insbesondere, wenn es sich um kleine, wenig gehandelte Unternehmen handelt. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung in Höhe von 19.000 CAD für einen Zeitraum von 3 Monaten. Zudem hält er Wertpapiere von Tocvan und wird daher auch von einem Handelsvolumen- und Kursanstieg profitieren. Dies stellt einen erheblichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Berichterstattung beeinflussen kann. Der Autor kann die Wertpapiere jederzeit ohne Ankündigung handeln; dadurch können weitere Interessenkonflikte entstehen. Dieser Bericht ist als werbliche Veröffentlichung zu verstehen und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Alle Angaben entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ohne Vorankündigung ändern. Eine Haftung für finanzielle Verluste, die durch Investitionen aufgrund dieses Berichts entstehen, ist ausgeschlossen. Die Ansichten von Rockstone und des Autors in Bezug auf die in den Berichten vorgestellten Unternehmen spiegeln ausschließlich die eigenen Einschätzungen wider und basieren auf Informationen aus öffentlichen Quellen, die als zuverlässig gelten. Rockstone und der Autor haben keine unabhängige Due-Diligence-Prüfung vorgenommen. Weder Rockstone noch der Autor garantieren die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit des Inhalts, noch dessen Eignung für bestimmte Zwecke. Ebenso gibt es keine Garantie, dass die erwähnten Unternehmen sich wie erwartet entwickeln oder dass vorgenommene Vergleiche mit anderen Unternehmen zutreffen. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer sorgfältig. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, nutzen Sie weder diese Website noch den Bericht. Durch die Nutzung der Website oder dieses Berichts erklären Sie sich mit dem Disclaimer einverstanden, unabhängig davon, ob Sie ihn vollständig gelesen haben. Die bereitgestellten Informationen sind allgemeiner und bildender Natur. Daten, Tabellen, Abbildungen und Bilder, sofern nicht anders gekennzeichnet oder verlinkt, stammen von Tradingview.com, Stockwatch.com, Tocvan Ventures Corp. und öffentlich zugänglichen Quellen.