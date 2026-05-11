JPMORGAN stuft ASOS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Asos von 240 auf 285 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Verkauf des eingemotteten Standorts Lichfield an Marks & Spencer sei für beide Seiten positiv, schrieb Georgina Johanan am Montagmorgen./rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:03 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:10 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,43 % und einem Kurs von 2,73EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.