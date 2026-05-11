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    Besonders beachtet!

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    GEA Group Aktie weiter im Abwärtstrend - -5,80 % - 11.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die GEA Group Aktie bisher Verluste von -5,80 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der GEA Group Aktie.

    Besonders beachtet! - GEA Group Aktie weiter im Abwärtstrend - -5,80 % - 11.05.2026
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    GEA Group ist ein führender Maschinen- und Anlagenbauer für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Kernprodukte sind Prozessanlagen, Separatoren, Wärmetauscher und Verpackungstechnik. Starke Marktstellung in Prozesstechnik und Food Processing. Wichtige Wettbewerber: Alfa Laval, Tetra Pak, Krones, SPX Flow. USP: hohe Prozesskompetenz, Energieeffizienz, Hygienestandards und breite Branchenabdeckung.

    Wie hat sich die GEA Group-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die GEA Group Aktie ist bisher um -5,80 % auf 56,03 gefallen. Das sind -3,45  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,08 %, geht es heute bei der GEA Group Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die GEA Group Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -12,79 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die GEA Group Aktie damit um -4,33 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,48 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -3,71 % verloren.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,40 % geändert.

    GEA Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,33 %
    1 Monat -10,48 %
    3 Monate -12,79 %
    1 Jahr +0,55 %
    Stand: 11.05.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur GEA Group Aktie

    Es gibt 163 Mio. GEA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,13 Mrd.EUR € wert.

    Dax trotz weiterer Ungewissheit im Iran-Krieg stabil


    Ohne Durchbruch in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat der deutsche Aktienmarkt am Montag moderat nachgegeben. Zugleich stiegen die Ölpreise wieder. Im Blick steht auch der China-Besuch von US-Präsident Donald Trump in dieser Woche. …

    Gea nach Zahlen am Dax-Ende - Kritik an Barmittelentwicklung


    Die Gea-Aktien sind am Montag nach Quartalszahlen deutlich abgerutscht. Experten fanden an den Resultaten des Anlagenbauers wenig auszusetzen, monierten aber die Barmittelentwicklung. Gegen Mittag büßten die Titel am Dax -Ende 4,6 Prozent auf …

    UBS stuft Gea Group auf 'Buy'


    Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse des Anlagenbauers seien solide, schrieb Sven Weier am Montagmorgen. Die jüngst unterdurchschnittliche Entwicklung der …

    So schlagen sich die Wettbewerber von GEA Group

    Alfa Laval, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,57 %. Andritz notiert im Plus, mit +0,81 %. KRONES notiert im Minus, mit -3,30 %.

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    Ob die GEA Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GEA Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    GEA Group

    -5,56 %
    -4,54 %
    -10,37 %
    -12,62 %
    -1,01 %
    +47,52 %
    +64,21 %
    +44,56 %
    +51,72 %
    ISIN:DE0006602006WKN:660200
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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