GEA Group Aktie weiter im Abwärtstrend - -5,80 % - 11.05.2026

Die GEA Group Aktie ist bisher um -5,80 % auf 56,03€ gefallen. Das sind -3,45 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,08 %, geht es heute bei der GEA Group Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

GEA Group ist ein führender Maschinen- und Anlagenbauer für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Kernprodukte sind Prozessanlagen, Separatoren, Wärmetauscher und Verpackungstechnik. Starke Marktstellung in Prozesstechnik und Food Processing. Wichtige Wettbewerber: Alfa Laval, Tetra Pak, Krones, SPX Flow. USP: hohe Prozesskompetenz, Energieeffizienz, Hygienestandards und breite Branchenabdeckung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die GEA Group Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -12,79 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die GEA Group Aktie damit um -4,33 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,48 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -3,71 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,40 % geändert.

GEA Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,33 % 1 Monat -10,48 % 3 Monate -12,79 % 1 Jahr +0,55 %

Informationen zur GEA Group Aktie

Stand: 11.05.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 163 Mio. GEA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,13 Mrd.EUR € wert.

Ohne Durchbruch in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat der deutsche Aktienmarkt am Montag moderat nachgegeben. Zugleich stiegen die Ölpreise wieder. Im Blick steht auch der China-Besuch von US-Präsident Donald Trump in dieser Woche. …

Die Gea-Aktien sind am Montag nach Quartalszahlen deutlich abgerutscht. Experten fanden an den Resultaten des Anlagenbauers wenig auszusetzen, monierten aber die Barmittelentwicklung. Gegen Mittag büßten die Titel am Dax -Ende 4,6 Prozent auf …

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse des Anlagenbauers seien solide, schrieb Sven Weier am Montagmorgen. Die jüngst unterdurchschnittliche Entwicklung der …

So schlagen sich die Wettbewerber von GEA Group

Alfa Laval, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,57 %. Andritz notiert im Plus, mit +0,81 %. KRONES notiert im Minus, mit -3,30 %.

GEA Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die GEA Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GEA Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.