Bärenattacke Gold fällt auf 4.664,95 USD

-1,24 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,49 % 1 Monat -0,54 % 3 Monate -7,48 % 1 Jahr +42,54 %

Mit einem Minus vonnotiert Gold bei 4.664,95. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.832,42USD. Heute steht er bei 4.664,95USD. Das Investment wäre auf 25.457,9USD gewachsen – eine Steigerung von +154,58 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum dominiert ein gemischtes Sentiment zu Gold: Aufwärtsziel 5000–5100 USD (Ende Mai/Anfang Juni) laut Wochenchart, während andere vor kurzen Rücksetzern warnen. In den letzten 14 Tagen schwankte der Kurs grob um 4,69k–4,76k USD/oz; aktuell ca. 4,7k. Treiber: China-Käufe, Iran-Konflikt, Öl-Gold-Beziehung.