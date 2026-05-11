Goldpreis
Bärenattacke Gold fällt auf 4.664,95 USD
Bärenmarkt-Signal: Gold bei 4.664,95 USD, -1,24 %.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,49 %
|1 Monat
|-0,54 %
|3 Monate
|-7,48 %
|1 Jahr
|+42,54 %
Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.832,42USD. Heute steht er bei 4.664,95USD. Das Investment wäre auf 25.457,9USD gewachsen – eine Steigerung von +154,58 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert ein gemischtes Sentiment zu Gold: Aufwärtsziel 5000–5100 USD (Ende Mai/Anfang Juni) laut Wochenchart, während andere vor kurzen Rücksetzern warnen. In den letzten 14 Tagen schwankte der Kurs grob um 4,69k–4,76k USD/oz; aktuell ca. 4,7k. Treiber: China-Käufe, Iran-Konflikt, Öl-Gold-Beziehung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|362,10EUR
|-1,12 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|127,49EUR
|-1,15 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|264,08EUR
|-1,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|414,64EUR
|-0,09 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|105,93EUR
|-0,52 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|639,35EUR
|+0,13 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|379,70EUR
|-1,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|76,88EUR
|-1,15 %
|Long
|1
|0,00
|128,00EUR
|-0,66 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,709EUR
|-0,54 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.