BARCLAYS stuft IAG Pence auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für International Airlines Group von 425 auf 470 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse der Airline-Holding implizierten sinkende Konsensschätzungen und könnten die Aktie kurzfristig belasten, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitagnachmittag angesichts des "Chaos" am Persischen Golf. IAG habe einen konservativeren, allerdings glaubwürdigeren Ausblick auf die Kompensation der hohen Treibstoffkosten geboten als Mitbewerber. Die Transatlantikstrecken dürften ihre Rolle als attraktivster Airline-Markt wieder einnehmen./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 16:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,90 % und einem Kurs von 4,738EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.