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    Grande Portage Resources steigt in den OTCQX Best Market auf

    VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 11. Mai 2026 / Grande Portage Resources Ltd. (TSXV:GPG)(OTCQX:GPTRF)(FWB:GPB) („Grande Portage“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es sich für den Handel am OTCQX Best Market, betrieben von der OTC Markets Group Inc., qualifiziert hat. Das Unternehmen wurde vom OTCQB Venture Market auf den OTCQX hochgestuft.

     

    Die Stammaktien von Grande Portage Resources werden ab heute am OTCQX unter dem Symbol „GPTRF“ gehandelt. US-Anleger finden aktuelle Finanzinformationen und Echtzeit-Level-2-Kurse des Unternehmens auf www.otcmarkets.com.

     

    Der Handel am OTCQX-Markt bietet Unternehmen einen effizienten und kostengünstigen Zugang zu den US-Kapitalmärkten. Für Unternehmen, die an einer qualifizierten internationalen Börse notiert sind, ermöglichen vereinfachte Marktstandards die Nutzung ihrer Berichterstattung am Heimatmarkt, um ihre Informationen in den USA verfügbar zu machen. Um sich für den OTCQX zu qualifizieren, müssen Unternehmen hohe finanzielle Standards erfüllen, bewährte Praktiken der Unternehmensführung befolgen und die Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze nachweisen.

     

    Ian Klassen, President und CEO des Unternehmens, erklärte:

     

    „Wir freuen uns sehr über den Aufstieg in den OTCQX Best Market, der unser Engagement für eine starke Unternehmensführung, Transparenz und den Dialog mit unserer wachsenden Investorenbasis in den USA widerspiegelt. Diese Entwicklung erhöht die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit von Grande Portage für US-Investoren und unterstützt unsere Kapitalmarktstrategie, unsere Basis auf dem US-Markt zu verbreitern, während wir die hochgradige Goldlagerstätte New Amalga im Südosten Alaskas weiter vorantreiben.“

     

    Ausübung von Aktienkaufwarrants

     

    Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass die Aktionäre kürzlich 100 % der verfügbaren Zuteilung von 5.550.000 Aktienkaufwarrants zu einem Ausübungspreis von 0,30 $ mit einer Laufzeit bis zum 10. Mai 2026 ausgeübt haben. Durch diese Ausübung flossen weitere 1,65 Mio. $ in die Unternehmenskasse. Der Erlös aus der Ausübung wird für die zahlreichen Feldprogramme des Unternehmens, zur Verstärkung des technischen Teams in Südost-Alaska sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

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