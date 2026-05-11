BARCLAYS stuft Fedex auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex mit einem Kursziel von 450 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Aktien böten trotz solider Entwicklung weiter gute Chancen, schrieb Analyst Brandon Oglenksi am Sonntag. Die jüngsten Diskussionen um Amazons Logistikangebot an andere Unternehmen seien eher Lärm um Nichts als ein Risiko./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 21:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 320,3EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 10:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Brandon Oglenski

Analysiertes Unternehmen: Fedex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 450

Kursziel alt: 450

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 450,00 $ , was eine Steigerung von +18,87% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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