BARCLAYS stuft Fedex auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex mit einem Kursziel von 450 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Aktien böten trotz solider Entwicklung weiter gute Chancen, schrieb Analyst Brandon Oglenksi am Sonntag. Die jüngsten Diskussionen um Amazons Logistikangebot an andere Unternehmen seien eher Lärm um Nichts als ein Risiko./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 21:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 21:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 320,3EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 10:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Brandon Oglenski
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 450
Kursziel alt: 450
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Brandon Oglenski
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 450
Kursziel alt: 450
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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