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    Hochtief startet mit Zuwächsen ins neue Jahr - Gewinnziel bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Hochtief profitiert vom KI-Boom mit vollem Auftragsbuch
    • Umsatz im ersten Quartal 2026 um 5,3 Prozent gestiegen
    • Auftragsbestand Ende März bei 79,3 Milliarden Euro
    Hochtief startet mit Zuwächsen ins neue Jahr - Gewinnziel bestätigt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ESSEN (dpa-AFX) - Gut gefüllte Auftragsbücher dank des KI-Booms geben dem Baukonzern Hochtief weiterhin Auftrieb. Umsatz und operative Ergebnisse legten im Auftaktquartal 2026 zu. "Wir sind erfolgreich in das Jahr 2026 gestartet, mit hohen Gewinnzuwächsen und einem Rekord-Auftragsbestand", sagte Unternehmenschef Juan Santamaría Cases, der auch Chef der Hochtief-Mutter ACS ist, am Montag laut einer Mitteilung. Das Gewinnziel für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen.

    Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn legte im ersten Quartal im Jahresvergleich um knapp 30 Prozent auf 217 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen in Essen mitteilte. Im laufenden Jahr rechnet Hochtief dank eines guten Auftragsbestands weiter mit einem bereinigten Nettogewinn von 950 Millionen bis 1,025 Milliarden Euro. 2025 war der bereinigte Gewinn um 26,3 Prozent auf 789,3 Millionen Euro gestiegen.

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    Inklusive Sondereffekten wies Hochtief in den ersten drei Monaten einen Gewinn von 210 Millionen Euro aus. Das waren fast ein Drittel weniger als im Vorjahr, als Hochtief von der Flatiron-Transaktion profitiert hatte.

    Der Umsatz kletterte im ersten Quartal 2026 um 5,3 Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Euro. Der Auftragseingang wuchs um gut 17 Prozent auf 15,2 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand betrug Ende März 79,3 Milliarden Euro./mne/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie

    Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,30 % und einem Kurs von 528 auf Tradegate (11. Mai 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um +19,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 40,49 Mrd..

    Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 406,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hochtief Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 480,00EUR was eine Bandbreite von -44,72 %/-5,23 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Hochtief - 607000 - DE0006070006

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursentwicklung der Hochtief-Aktie, teils rasante Mehrfachgewinne (Verzehnfachung, +14%-Schübe), individuelle Ein- und Ausstiegs-Kurse (ca. 51,77–80 €), verpasste Gewinne, Debatte über Bewertung/Zu-teuer-Eindruck versus weiteres Aufwärtspotenzial, Dividendencharakter und Erwartungen auf mögliche Rücksetzer.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Hochtief eingestellt.

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