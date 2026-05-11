Deep Sea Minerals Corp. nimmt an der OTC-Konferenz 2026 in Houston, Texas teil

Vancouver, BC, 11. Mai 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) („Deep Sea Minerals“ oder das „Unternehmen“) – ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Fokus auf die Weiterentwicklung von Projekten für kritische Mineralien in der Tiefsee legt – freut sich, im Folgenden über die wichtigsten Erkenntnisse aus seiner Teilnahme an der Offshore Technology Conference („OTC“) 2026 zu berichten, die von 4. bis 7. Mai 2026 im NRG Center in Houston (Texas) abgehalten wurde.

Deep Sea Minerals wurde bei der Konferenz von Chief Executive Officer James Deckelman und Vice President of Exploration Dan McConnell vertreten. Herr McConnell bekleidet zudem im OTC Board of Directors die Rolle des Chairman, was das anhaltende Engagement des Unternehmens bei den Offshore-Technologien und Meeresressourcen auf breiterer Ebene widerspiegelt.

Bei der OTC 2026 konnten Teilnehmer aus der gesamten internationalen Offshore-Branche begrüßt werden, unter anderem aus den Bereichen Offshore-Energien, Meerestechnik, technische Planung, Umwelt sowie aus dem Regierungs- und Dienstleistungssektor. Die Konferenz bot Deep Sea Minerals ein wertvolles Forum zur Kontaktaufnahme mit Regulierungsbehörden, Dienstleistern, technischen Beratern und anderen wichtigen Stakeholdern im Meeresbergbau.

„Der diesjährige Programmschwerpunkt Meeresbergbau und die starke Beteiligung haben mich sehr optimistisch gestimmt. Für uns ist wichtig, dass der Offshore-Dienstleistungssektor entsprechend gerüstet ist, um Dienstleistungen für uns bereitzustellen. Die OTC ist genau das Forum, das dies möglich macht. Die Begeisterung war förmlich greifbar. Während der ganzen Woche fanden Nebenveranstaltungen statt – ein deutliches Zeichen für den Aufwärtstrend der Branche. Es hat mich auch sehr gefreut, dass das US-Innenministerium auf der Messe seine Pläne für die Vergabe von Konzessionen für den Meeresbergbau vorgestellt hat“, so Dan McConnell, VP of Exploration von Deep Sea Minerals Corp.