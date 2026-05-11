Kein Fortschritt bei Frauenanteil in Dax-Aufsichtsräten

Bis 2024 war der Anteil der Frauen 15 Jahre lang kontinuierlich gewachsen - von 7 bis auf mehr als 40 Prozent. Ein Grund für die aktuelle Schwäche könnte sein, dass Frauen tendenziell kürzer in den Gremien bleiben. Betrachtet man, wie lange Aufsichtsräte, die dieses Jahr ausschieden oder noch ausscheiden, in den Gremien waren, sind es bei Frauen nur 5,4 Jahre, bei Männern aber 9,5.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Frauenanteil in den Dax -Aufsichtsräten stagniert auf der Kapitalseite. Zwar geht es mit der aktuellen Runde der Hauptversammlungen leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 38,3 Prozent nach oben, wie eine Auswertung der Personalberatung Russell Reynolds ergab. Bei den neu gewählten Vertretern liegt der Anteil mit 32 Prozent aber so tief wie noch nie in diesem Jahrzehnt.

(Wiederholung aus technischen Gründen. Berichtigt wird die am 8. Mai gesendete Meldung: Der Frauenanteil ist leicht gestiegen rpt gestiegen.)

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

"Das zweite Jahr in Folge gab es keinen Fortschritt auf dem vor kurzem noch sicher geglaubten Weg hin zur Parität - und das gegen den europäischen Trend", sagt Jens-Thomas Pietralla von Russell Reynolds. Zudem hinke auch die Besetzung zentraler Machtpositionen weiterhin deutlich hinterher. "Das ist in Summe keine gute Entwicklung".

Vergangene Ungleichheit schafft neue



Ein Grund könnte in vergangener Ungleichheit liegen: Angesichts der unsicheren Zeiten würden Kandidaten bevorzugt, die Vorstandsvorsitzende waren, sagt Pietralla. "Da in der Vergangenheit kaum Frauen an der Spitze von Dax-Unternehmen standen, ist der Pool an weiblichen Kandidaten mit dieser Erfahrung zwangsläufig viel kleiner, was Frauen benachteiligt."

Zumindest an der Spitze der Aufsichtsräte geht es aber etwas bergauf. Seit Sabrina Soussan vor wenigen Tagen bei Continental diese Position übernommen hat, werden der Studie zufolge fünf der Gremien von Frauen geführt. Und wenn Amparo Moraleda im Oktober 2026 René Obermann an der Spitze des Aufsichtsrats von Airbus ablöse, steige der Anteil sogar auf 15 Prozent./ruc/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 70,00 auf Tradegate (11. Mai 2026, 13:33 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +2,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,58 %. Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 138,27 Mrd.. Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von +5,74 %/+29,17 % bedeutet.



