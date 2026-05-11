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    AKTIE IM FOKUS

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    Schaden- und Unfallgeschäft lastet auf Hannover Rück

    Für Sie zusammengefasst
    • Hannover Rück Aktie fällt auf 236 Euro Tief
    • Schaden-Unfallumsatz fällt auf rund 6,5 Milliarden
    • Umsatz 13 Prozent unter Analystenschätzung
    AKTIE IM FOKUS - Schaden- und Unfallgeschäft lastet auf Hannover Rück
    Foto: Holger Hollemann - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Enttäuschende Umsätze von Hannover Rück in der Schaden-Unfall-Rückversicherung haben den Aktien am Montag einen Rücksetzer eingebrockt. Mit einem Abschlag von bis zu 3,4 Prozent auf gut 236 Euro fielen sie auf das tiefste Niveau seit Ende Januar. Zuletzt betrug das Minus noch 2,7 Prozent.

    Der Preisverfall in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung setzte sich im ersten Quartal fort. Insgesamt fiel der Rückversicherungsumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als sechs Prozent auf rund 6,5 Milliarden Euro, während Branchenexperten im Schnitt einen Anstieg auf 7,1 Milliarden erwartet hatten. Finanzvorstand Christian Hermelingmeier erklärte den starken Rückgang mit der Schwäche des US-Dollar und dem Wegfall eines Vertrags in der strukturierten Rückversicherung.

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    Unter den Kennziffern der Quartalsbilanz hätten die Einnahmen im Schaden- und Unfallgeschäft die Markterwartungen am deutlichsten verfehlt, schrieb Analyst Will Hardcastle von der Bank UBS. Das dürfte in der Zukunft die Ergebnisse belasten. Darauf wiederum dürften die Investoren "leicht negativ" reagieren.

    Laut Ben Cohen von der Bank RBC hat der Umsatz in der Schaden- und Unfallversicherung die durchschnittliche Schätzung von Analysten um 13 Prozent verfehlt. Hier hätten unter anderem Wechselkurseffekte belastet.

    Investoren hatten schon vor der Vorlage der Zahlen auf die Bremse getreten: Vom jüngsten Hoch bei über 280 Euro Ende April hatten die Papiere bis zum Börsenschluss am Freitag 13 Prozent eingebüßt. Im laufenden Jahr beträgt das Minus knapp elf Prozent./bek/stw/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

    Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 238,4 auf Tradegate (11. Mai 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um -9,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 28,85 Mrd..

    Hannover Rueck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 12,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7900 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 239,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 360,00EUR was eine Bandbreite von -0,17 %/+50,38 % bedeutet.




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