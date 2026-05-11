BAADER BANK stuft FIELMANN AG auf 'Add'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Fielmann von 67 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Der Jahresstart sei schwach gewesen, schrieb Volker Bosse am Montag und kappte seine Ergebnisprognosen bis 2027. Er bleibt aber insgesamt positiv und lobte dabei insbesondere die Defensivqualitäten des Geschäftsmodells./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 12:28 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 12:28 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 42,10EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 13:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BAADER BANK
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: FIELMANN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 67
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: FIELMANN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
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