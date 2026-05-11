BAADER BANK stuft FIELMANN AG auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Fielmann von 67 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Der Jahresstart sei schwach gewesen, schrieb Volker Bosse am Montag und kappte seine Ergebnisprognosen bis 2027. Er bleibt aber insgesamt positiv und lobte dabei insbesondere die Defensivqualitäten des Geschäftsmodells./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 12:28 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 42,10EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 13:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: FIELMANN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00 € , was eine Steigerung von +19,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer