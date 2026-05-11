BARCLAYS stuft EON AG auf 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Peter Crampton wertet die Übernahme des britischen Energieversorgers Ovo positiv. Damit gewännen die Deutschen rund 4 Millionen Kunden und stärkten ihre Position als Stromversorger für Privatkunden, schrieb er am Montag./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 18,17EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Peter Crampton
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19
Kursziel alt: 19
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Peter Crampton
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19
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