BERNSTEIN RESEARCH stuft EON AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Market-Perform" belassen. Eine Übernahme der britischen OVO Energy biete gewisse Synergieeffekte, sei allerdings kein Game-Changer für die Anlagestory, schrieb Deepa Venkateswaran am Montag./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:47 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 18,17EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.



