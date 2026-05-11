AKTIE IM FOKUS
Hochtief schwach - Gewinnmitnahmen nach Hoch und Konsolidierung
- Aktien fallen nach Quartalszahlen um 4,6 Prozent
- Seit Rekordhoch 554 Euro verkaufen Investoren
- Bereinigter Gewinn steigt, Ausblick bis 1,025 Mrd
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger haben Quartalszahlen und Ausblick von Hochtief am Montag negativ aufgenommen. Die Aktien gaben zuletzt um 4,6 Prozent auf 523,50 Euro nach. Seit dem Rekordhoch von 554 Euro am vergangenen Mittwoch sind sie kaum noch von der Stelle gekommen. Nun machten offenbar einige Investoren Kasse.
Der Baukonzern zeigte dank gut gefüllter Auftragsbücher im Kielwasser des KI-Booms zum Jahresauftakt ein weiteres deutliches Wachstum. Der Umsatz stieg um 5,3 Prozent, der Auftragseingang um gut 17 Prozent. Für den um Sondereffekte bereinigten Konzerngewinn ging es sogar um knapp 30 Prozent hoch.
Im laufenden Jahr rechnet Hochtief dank eines guten Auftragsbestands weiter mit einem bereinigten Nettogewinn von 0,95 bis 1,025 Milliarden Euro. Das wäre ein Plus von 20 bis 30 Prozent. 2025 war die Kennziffer um 26,3 Prozent auf 789,3 Millionen Euro gestiegen./gl/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie
Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,85 % und einem Kurs von 519,5 auf Tradegate (11. Mai 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um +19,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 40,49 Mrd..
Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 406,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hochtief Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 480,00EUR was eine Bandbreite von -44,99 %/-5,70 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Hochtief - 607000 - DE0006070006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hochtief. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Hochtief eingestellt.
Mein EK 51,77 € am 7.3.2022 🤑
Irgendwie einseitig positiv und vor allem einzig und allein auf Auftragseingang geeichte Meldungen hier.
Daher mal ein paar negative Aspekte:
- Auftragseingang war schon immer hoch, Aufträge für min 1 Jahr waren immer da
- Baugeschäft ist nicht unendlich skalierbar, die Aufträge können gar nicht alle abgearbeitet werden
- kein Dividendentitel mehr,(2022: 4 € Divi bei Kurs 60 €), angesichts zweistelliger Kursschwankungen am Tag braucht man nicht drüber diskutieren ob 6 oder 7 € Dividende gezahlt wird
- enorme Verschuldung HT war nicht ohne Grund in den Letzen Jahren meist im einstelligen KGV
- große Zinslast (die sich wahrscheinlich deutlich verschlechtern wird, günstige Kredite müssen refinanziert werden)
Mein Fazit. Der Kurs ist aus der Geschäftsentwicklung rausgewachsen. Wer jetzt einsteigt kann langfristig eigentlich nur verlieren. Bzw. muss ewig warten eh das Geschäft in den Kurs wieder reinwächst.
Wir können ja mal eine kleine Fundamentalanalyse betreiben: