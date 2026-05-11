Börsen Update Europa - 11.05. - CAC 40 schwach -1,29 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:38) bei 31.127,80 PKT und fällt um -0,76 %. Top-Werte: Delivery Hero +10,83 %, Lanxess +6,42 %, Schaeffler +4,98 % Flop-Werte: TKMS -7,17 %, RENK Group -5,94 %, ThyssenKrupp -5,09 %

Der DAX bewegt sich bei 24.241,87 PKT und fällt um -0,63 %. Top-Werte: BASF +3,76 %, Brenntag +2,39 %, E.ON +1,27 % Flop-Werte: GEA Group -5,88 %, Rheinmetall -5,25 %, Siemens Energy -5,24 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.767,84 PKT und fällt um -0,79 %.

Top-Werte: Ottobock +4,98 %, Nagarro +2,49 %, SUESS MicroTec +2,16 %

Flop-Werte: Elmos Semiconductor -4,30 %, HENSOLDT -4,11 %, SILTRONIC AG -3,44 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:36) bei 5.876,99 PKT und fällt um -0,90 %.

Top-Werte: BASF +3,76 %, argenx +2,43 %, TotalEnergies +2,10 %

Flop-Werte: Rheinmetall -5,25 %, Siemens Energy -5,24 %, AXA -5,13 %

Der ATX steht bei 5.919,43 PKT und gewinnt bisher +0,31 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +2,99 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,15 %, Lenzing +1,16 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,39 %, Palfinger -2,37 %, Wienerberger -2,33 %

Der SMI steht bei 13.085,79 PKT und verliert bisher -0,47 %.

Top-Werte: Holcim +0,48 %, Logitech International +0,19 %, ABB +0,13 %

Flop-Werte: Swiss Life Holding -4,04 %, CIE Financiere Richemont -3,84 %, Geberit -2,03 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 8.016,73 PKT und fällt um -1,29 %.

Top-Werte: TotalEnergies +2,10 %, ORANGE +1,44 %, ENGIE +1,31 %

Flop-Werte: Veolia Environnement -5,58 %, AXA -5,13 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -4,60 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:46:36) bei 3.073,03 PKT und fällt um -0,21 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +2,25 %, Getinge (B) +1,19 %, AstraZeneca +0,55 %

Flop-Werte: Assa Abloy Registered (B) -3,56 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,97 %, Sandvik -1,87 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.730,00 PKT und steigt um +0,70 %.

Top-Werte: Public Power +3,03 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,25 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,05 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,76 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,31 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,15 %