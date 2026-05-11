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    Besonders beachtet!

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    Qualcomm Aktie auf Höhenflug - 11.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Qualcomm Aktie bisher um +6,10 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Qualcomm Aktie.

    Besonders beachtet! - Qualcomm Aktie auf Höhenflug - 11.05.2026
    Foto: Dmitry - stock.adobe.com

    Qualcomm ist ein führender Anbieter von Mobilfunk-Chips und -Lizenzen, fokussiert auf Mobilprozessoren, Modems (5G), RF-Frontends und IoT/Automotive-Lösungen. Starke Stellung im Smartphone-SoC- und Modemmarkt. Wichtige Konkurrenten: MediaTek, Apple, Samsung, Broadcom. USP: starke 5G-Patentbasis, integrierte Plattformen (Snapdragon), hohe Eintrittsbarrieren durch IP und Ökosystem.

    Qualcomm Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 11.05.2026

    Die Qualcomm Aktie notiert aktuell bei 197,38 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,10 % zugelegt, was einem Anstieg von +11,34  entspricht. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Qualcomm Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +70,25 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Qualcomm Aktie damit um +31,73 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +82,44 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Qualcomm +35,38 % gewonnen.

    Während Qualcomm heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,04 %.

    Qualcomm Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +31,73 %
    1 Monat +82,44 %
    3 Monate +70,25 %
    1 Jahr +54,14 %
    Stand: 11.05.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Qualcomm Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 205,93 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Qualcomm

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,70 %. NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +0,68 %. Broadcom notiert im Minus, mit -0,67 %.

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    Ob die Qualcomm Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qualcomm Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Qualcomm

    +5,38 %
    +30,75 %
    +82,50 %
    +68,84 %
    +50,78 %
    +91,78 %
    +77,15 %
    +310,81 %
    +6.424,63 %
    ISIN:US7475251036WKN:883121
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    Verfasst von Markt Bote
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