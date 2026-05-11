JEFFERIES stuft Aumovio auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio auf "Hold" mit einem Kursziel von 43,20 Euro belassen. Die Zahlen zum ersten Quartal seien solide ausgefallen, weshalb sie den daraus resultierenden deutlichen Kursrückgang für ungerechtfertigt halte, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Montag vorliegenden Studie. Dessen ungeachtet stehe der Autozulieferer bei Umsatz und Gewinn vor zahlreichen Herausforderungen. Insofern halte sie die Konsensprognosen und die mittelfristigen Ziele des Unternehmens weiterhin für ehrgeizig./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2026 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 36,15EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.