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    ROUNDUP

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    Lufthansa streicht Bremen-Frankfurt-Flüge - Kritik wächst

    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa streicht Bremen–Frankfurt Verbindung
    • Bremen verliert wichtigen Zugang zum Lufthansa-Netz
    • Politik fordert Senat und Lufthansa zum Umdenken auf
    ROUNDUP - Lufthansa streicht Bremen-Frankfurt-Flüge - Kritik wächst
    Foto: Boris Roessler - dpa

    BREMEN (dpa-AFX) - Die Entscheidung der Lufthansa , die Flugverbindung zwischen Bremen und Frankfurt zum 1. Juli einzustellen, stößt in Bremen auf immer größere Kritik. Die Handelskammer Bremen reagierte "mit völligem Unverständnis" auf die Ankündigung. Die Kammer habe sich daher direkt an Lufthansa-Chef Carsten Spohr gewandt und fordere ihn auf, "diese Entscheidung zu revidieren", sagte Handelskammer-Präses André Grobien.

    "Bremen verliert damit seinen wichtigsten Zugang zum weltweiten Lufthansa-Netz", so Grobien laut Mitteilung. "Für eine der außenhandelsorientiertesten Regionen Deutschlands ist das ein schwerer Schlag." Die Flüge seien regelmäßig gut ausgelastet, so Grobien weiter. "Vor diesem Hintergrund können wir die Entscheidung der Lufthansa nicht nachvollziehen."

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    "Keine Luxusverbindung, sondern eine essenzielle Lebensader"

    Auch der Wirtschaftsrat der CDU zeigte sich besorgt. "Die Verbindung Bremen-Frankfurt ist keine Luxusverbindung, sondern eine essenzielle Lebensader für Wirtschaft, Wissenschaft und internationale Erreichbarkeit unserer Region", sagte Jörg Müller-Arnecke, Landesvorsitzender des Wirtschaftsrats Bremen, laut Mitteilung.

    Den Senat forderte er auf, sich klar zum Erhalt der internationalen Erreichbarkeit Bremens zu bekennen. Gemeinsam mit Lufthansa, dem Flughafen und dem Bund müsse der Senat alle Möglichkeiten zum Erhalt der Verbindung auszuschöpfen. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten brauche Bremen bessere Anbindungen und keine zusätzlichen Standortnachteile.

    CDU fordert bessere Rahmenbedingungen für Airlines

    Ähnlich äußerte sich auch die hafen- und wissenschaftspolitische Sprecherin der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Susanne Grobien. "Die Anbindung an das internationale Drehkreuz Frankfurt ist für unsere Unternehmen essenziell", sagte sie laut Mitteilung. Rund 30.000 Arbeitsplätze, eine Bruttowertschöpfung von rund 2,3 Milliarden Euro und ein Steueraufkommen von knapp 600 Millionen Euro hingen direkt oder indirekt vom Flughafen ab, so die CDU-Politikerin.

    "Der Senat muss jetzt alles daransetzen, dass die Lufthansa ihre Entscheidung noch einmal revidiert", forderte Grobien. "Der Senat Bovenschulte muss endlich dafür sorgen, dass der Flughafen für Airlines wirtschaftlich attraktiv bleibt. Dafür braucht es bessere Rahmenbedingungen, mehr Anreize für Fluggesellschaften und eine klare Strategie zur Sicherung des Standorts."

    Bovenschulte: "Schwerer Schlag für Bremen"

    Zuvor hatte bereits der Senat die Entscheidung der Lufthansa scharf kritisiert. Der Schritt sei "ein schwerer Schlag für Bremen und den ganzen Nordwesten", sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Sonntag laut Mitteilung. Der Senat werde deshalb alles dafür tun, dass die Entscheidung noch einmal überdacht wird.

    Die Lufthansa hatte am Wochenende angekündigt, die Flugverbindung zwischen Bremen und Frankfurt am Main zum 1. Juli einzustellen. Die Entscheidung sei Teil einer Anpassung des Streckennetzes an "Nachfrage, Wirtschaftlichkeit und operative Rahmenbedingungen", hieß es. Bislang gibt es laut Flughafen bis zu fünf Flüge täglich von Bremen nach Frankfurt.

    Lufthansa: Bremen weiter an München angebunden

    Die Lufthansa verwies darauf, dass Bremen auch ohne Frankfurt-Flüge keineswegs vom Weltluftverkehr abgeschnitten werde. Bremen werden weiterhin fünfmal täglich mit dem Lufthansa-Drehkreuz München verbunden, so ein Sprecher der Airline. Hinzu kämen mehrmals pro Woche Flüge von Swiss und Austrian nach Zürich und Wien. "Diese Verbindungen bleiben unverändert bestehen." Damit seien so gut wie alle internationalen Ziele über München erreichbar./fjo/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 8,334 auf Tradegate (11. Mai 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +10,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,93 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -15,44 %/+8,72 % bedeutet.




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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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