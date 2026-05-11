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    ANALYSE-FLASH

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    Baader Bank senkt Ziel für Fielmann auf 50 Euro - 'Add'

    Für Sie zusammengefasst
    • Baader senkt Kursziel Fielmann von 67 auf 50 Euro
    • Einstufung bleibt Add trotz gesenktem Kursziel
    • Schwacher Jahresstart und Prognosen bis 2027 gekappt
    ANALYSE-FLASH - Baader Bank senkt Ziel für Fielmann auf 50 Euro - 'Add'
    Foto: PhotoDesign - stock.adobe.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Fielmann von 67 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Der Jahresstart sei schwach gewesen, schrieb Volker Bosse am Montag und kappte seine Ergebnisprognosen bis 2027. Er bleibt aber insgesamt positiv und lobte dabei insbesondere die Defensivqualitäten des Geschäftsmodells./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 12:28 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie

    Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 41,85 auf Tradegate (11. Mai 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um -1,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,52 Mrd..

    Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2700 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +19,33 %/+59,90 % bedeutet.


    Rating: Add
    Analyst:
    Kursziel: 50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00, was eine Steigerung von +19,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Fielmann - 577220 - DE0005772206

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Fielmann: rund 10% Rückgang vor Quartalszahlen, ODDO BHF senkt Kursziel (55→52), Debatte über Chancen der Investition in Deep Optics versus Gefahr für traditionelle Gleitsichtbrillen, Unternehmensoptimismus mit Rekordergebnis 2025 und Umsatzprognose 2026 (+5–7%), Lieferrisiken (Straße von Hormus) und teils volatile/AI‑gesteuerte Kursbewegungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Fielmann eingestellt.

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    dpa-AFX
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