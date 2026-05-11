Baader Bank senkt Ziel für Fielmann auf 50 Euro - 'Add'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie

Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 41,85 auf Tradegate (11. Mai 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um -1,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,52 Mrd..

Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2700 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +19,33 %/+59,90 % bedeutet.