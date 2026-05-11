ANALYSE-FLASH
Baader Bank senkt Ziel für Fielmann auf 50 Euro - 'Add'
- Baader senkt Kursziel Fielmann von 67 auf 50 Euro
- Einstufung bleibt Add trotz gesenktem Kursziel
- Schwacher Jahresstart und Prognosen bis 2027 gekappt
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Fielmann von 67 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Der Jahresstart sei schwach gewesen, schrieb Volker Bosse am Montag und kappte seine Ergebnisprognosen bis 2027. Er bleibt aber insgesamt positiv und lobte dabei insbesondere die Defensivqualitäten des Geschäftsmodells./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 12:28 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie
Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 41,85 auf Tradegate (11. Mai 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um -1,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,52 Mrd..
Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2700 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +19,33 %/+59,90 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 50 Euro
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Community Beiträge zu Fielmann - 577220 - DE0005772206
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Hallo,
Der Kurs spricht vor den Q1 Zahlen "Bände" viel schlechter geht es ja kaum , innerhalb von ca. 9T minus 10%.
Heute in einer Woche am 30.04. kommen Q1 Zahlen & Prognose, zusammen mit der Bilanzpressekonferenz zum GJ2025.