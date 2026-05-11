Frame Security startet mit 50 Mio. $, um die Zukunft der Human Security zu gestalten

NEW YORK CITY, NY / ACCESS Newswire / 11. Mai 2026 / Frame Security gab heute seinen öffentlichen Start bekannt, begleitet von einer Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Mio. $ unter der Führung von Index Ventures, Team8 und Picture Capital, an der auch die Branchengrößen Assaf Rappaport, CEO von Wiz, und Elad Gil beteiligt waren, der ursprünglich als Angel-Investor eingestiegen war und sein Engagement seitdem über seinen Fonds Gil Capital verdoppelt hat. Das Unternehmen entwickelt eine neue Kategorie der Human Risk Security, die darauf ausgelegt ist, Unternehmen vor dem größten Angriffsvektor in der Cybersicherheit zu schützen: Menschen.

Fast 96 % der Unternehmen bieten in irgendeiner Form Schulungen zur Sensibilisierung für Sicherheitsfragen an, doch sind bei rund 90 % der Datenverletzungen nach wie vor menschliche Faktoren im Spiel. Infolgedessen investieren Unternehmen massiv in Sicherheitsprogramme für Mitarbeiter, wobei der weltweite Markt für Schulungen zur Sensibilisierung für Sicherheitsfragen bis 2027 voraussichtlich 13 Mrd. $ erreichen wird. Gleichzeitig macht der Aufstieg generativer KI Social-Engineering-Angriffe deutlich überzeugender und skalierbarer, sodass Angreifer maßgeschneiderte Nachrichten erstellen, sich als Kollegen oder Führungskräfte ausgeben und Mitarbeiter über E-Mail, Messaging-Plattformen, Telefonanrufe und Videokonferenzen erreichen können. Laut Gartner gaben 43 % der Führungskräfte im Bereich Cybersicherheit an, im Jahr 2025 mindestens einen Vorfall mit Deepfake-Audioanrufen erlebt zu haben, während 37 % mit Deepfake-Videoanrufen konfrontiert waren. Diese Angriffe zielen darauf ab, Mitarbeiter dazu zu verleiten, sensible Informationen preiszugeben, Zahlungen zu genehmigen oder Zugriff auf kritische Systeme zu gewähren. Die Risiken verschärfen sich, da Mitarbeiter täglich Hunderte von operativen Entscheidungen treffen, die potenzielle Sicherheitsauswirkungen haben, doch die meisten Sicherheitsteams verlassen sich nach wie vor auf vierteljährliche Sicherheitsschulungen und veraltete Phishing-Simulationen, die nicht widerspiegeln, wie Menschen tatsächlich arbeiten oder wie Hacker tatsächlich angreifen.