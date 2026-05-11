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    GNW-Stimmrechte

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    Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Lufthansa AG Venloer Straße 151-153 Köln
    • Schwellenberührung 08.05.2026 Anteil 20,00 Prozent
    • Klaus-Michael Kühne Anteil Lufthansa 20,00 Prozent
    GNW-Stimmrechte - Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
    Foto: Boris Roessler - dpa

    ^Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
    / CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung
    1. Angaben zum Emittenten
    +-----------------------+--------------------------+
    | Name | Deutsche Lufthansa AG |
    +-----------------------+--------------------------+
    | Straße und Hausnummer | Venloer Straße 151 - 153 |
    +-----------------------+--------------------------+
    | Postleitzahl | 50672 |
    +-----------------------+--------------------------+
    | Ort | Köln |
    +-----------------------+--------------------------+
    | LEI | 529900PH63HYJ86ASW55 |
    +-----------------------+--------------------------+
    2. Grund der Mitteilung
    +-----------------------------------------------------+ | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | +-----------------------------------------------------+ 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
    Natürliche Person
    Name | Geburtsdatum
    +---------------------+---------------+
    | Klaus-Michael Kühne | 02.06.1937 |
    +---------------------+---------------+
    4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen
    Name
    +---------------------+
    | Kühne Aviation GmbH |
    +---------------------+
    5. Datum der Schwellenberührung
    +------------+
    | 08.05.2026 |
    +------------+
    6. Gesamtstimmrechtsanteile
    |Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der |zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41 |7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |Neu |20,000010089363% |0,00% |20,000010089363% |1.199.282.895| +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |Letzte |15,01% |0% |15,01% |- | |Mitteilung| | | | | +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+ 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
    a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
    +------------+--------------------------------+--------------------------------+ |ISIN | absolut | in % | | +-------------+------------------+-------------+------------------+ | |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 | | |WpHG) |WpHG) |WpHG) |WpHG) | +------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ |DE0008232125|0 |239.856.700 |0,00% |20,00% | +------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ |Summe |239.856.700 |20,000010089363% | +------------+--------------------------------+--------------------------------+ b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
    Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in % +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | | | |0 |0,00% | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ |Summe |0 |0,00% | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
    Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in % | | |physische | | | | |Abwicklung | | +------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | | | | |0 |0,00% | +------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ |Summe |0 |0,00% | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen +-+----------------------------------------------------------------------------+ | |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht | | |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten | | |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden | +-+----------------------------------------------------------------------------+ |X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten | | |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen | +-+----------------------------------------------------------------------------+ Name |Stimmrechte in %, |Instrumente in %, |Summe in %, |wenn 3% oder höher |wenn 5% oder höher |wenn 5% oder | | |höher +------------------+---------------------+---------------------+---------------+ |Klaus-Michael | | | | |Kühne | | | | +------------------+---------------------+---------------------+---------------+ |Kühne Holding AG | | | | +------------------+---------------------+---------------------+---------------+ |Kühne Aviation |20,00% | |20,00% | |GmbH | | | | +------------------+---------------------+---------------------+---------------+ 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
    Datum der Hauptversammlung
    ++
    ++
    Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile +---------------------+---------------------+----------------+ +---------------------+---------------------+----------------+ 10. Sonstige Informationen
    ++
    ++
    Datum
    +------------+
    | 11.05.2026 |
    +------------+
    Ende der Mitteilung
    -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-------------+---------------------------------------------------+ | Sprache | Deutsch | +-------------+---------------------------------------------------+ | Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG | | | | | | Venloer StraÃ?e 151-153. | | | | | | 50672 Koeln | | | | | | Germany | +-------------+---------------------------------------------------+ | Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations | +-------------+---------------------------------------------------+ Â°

    Deutsche Lufthansa

    +1,49 %
    +10,11 %
    +6,50 %
    -9,00 %
    +29,75 %
    -10,98 %
    +2,19 %
    -10,28 %
    +82,54 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 8,35 auf Tradegate (11. Mai 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +10,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,98 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -15,89 %/+8,15 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Einfluss von Kerosinpreisen und Verhandlungen zur Straße von Hormus auf Kurs und Kosten, die deutliche operative Ergebnisverbesserung im Q1 und den beibehaltenen, aber riskanteren Jahresausblick, Hedging gegen Ölpreis, positive Treiber wie Cargo/Technik und Dividende, Pilotenkonflikt als Risiko, Aktivistenbeteiligung und kurzfristige Volatilität sowie Kurszieldiskussionen (≈11,3–11,9 €).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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