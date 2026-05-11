Silberpreis im Höhenflug +3,16 % auf 82,87 USD

+3,16 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,77 % 1 Monat +7,86 % 3 Monate -0,71 % 1 Jahr +144,20 %

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 82,87. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 33,93705USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 82,87USD ein Wert von 12.209,8USD geworden – ein Gewinn von +144,20 %.

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Silber-Sentiment auf wallstreetONLINE aus den jüngsten Beiträgen: 83 USD wird als charttechnisch relevantes Level genannt; Silber zeigt heute Stärke, obwohl der Goldpreis fällt; Diskussion zur Gold/Silber-Ratio bleibt gemischt. Fundamentals: Defizit 2026 und steigende Recyclingmengen werden erwähnt; Mining-Infos zu Hecla/Pan vorhanden. Die 14-Tage-Veränderung ist im Text nicht eindeutig angegeben.