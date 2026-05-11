Silberpreis
Silberpreis im Höhenflug +3,16 % auf 82,87 USD
Bullen treiben Silber nach oben: Kurs +3,16 % bei 82,87 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+9,77 %
|1 Monat
|+7,86 %
|3 Monate
|-0,71 %
|1 Jahr
|+144,20 %
Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 33,93705USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 82,87USD ein Wert von 12.209,8USD geworden – ein Gewinn von +144,20 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Silber-Sentiment auf wallstreetONLINE aus den jüngsten Beiträgen: 83 USD wird als charttechnisch relevantes Level genannt; Silber zeigt heute Stärke, obwohl der Goldpreis fällt; Diskussion zur Gold/Silber-Ratio bleibt gemischt. Fundamentals: Defizit 2026 und steigende Recyclingmengen werden erwähnt; Mining-Infos zu Hecla/Pan vorhanden. Die 14-Tage-Veränderung ist im Text nicht eindeutig angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|363,00EUR
|-0,87 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|127,58EUR
|-1,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|264,70EUR
|-0,94 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|420,00EUR
|+1,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|106,74EUR
|+0,24 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|644,40EUR
|+0,92 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|380,56EUR
|-0,88 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|76,97EUR
|-1,03 %
|Long
|1
|0,00
|127,49EUR
|-1,06 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,652EUR
|-1,19 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.