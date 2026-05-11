CEWE Stiftung: Fokus auf Fotofinishing nach Verkauf des Online-Drucks
CEWE richtet den Blick klar auf sein Fotofinishing-Kerngeschäft: Der Verkauf des Online-Drucks an Cimpress schafft finanziellen Spielraum und stärkt die künftige Ertragskraft.
Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
- CEWE verkauft den Geschäftsbereich Kommerzieller Online-Druck, inklusive SAXOPRINT, viaprinto und Laserline, an Cimpress plc.
- Ziel ist es, das Unternehmen auf das Kerngeschäft Fotofinishing zu fokussieren und Kapital sowie Managementressourcen dafür zu bündeln.
- Für 2025 wird eine pro-forma EBIT-Marge von rund 11,2% ohne den Online-Druck erwartet, was eine Verbesserung gegenüber 10,2% darstellt.
- Das aus dem Verkauf generierte Kapital soll für die Weiterentwicklung des Kerngeschäfts, Akquisitionen, Aktienrückkäufe und Ausschüttungen genutzt werden.
- Der Abschluss der Transaktion wird im zweiten Halbjahr 2026 erwartet, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen, der Kaufpreis wurde nicht veröffentlicht.
- Der Verkauf wird gemäß IFRS 5 aus der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ausgegliedert, und die Unternehmensplanung für 2026 wurde entsprechend angepasst, mit einem erwarteten Umsatzanstieg von bis zu 4%.
Der nächste wichtige Termin, Pressemitteilung zum Q1 2026, bei CEWE Stiftung ist am 12.05.2026.
Der Kurs von CEWE Stiftung lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 95,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,68 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.527,56PKT (-0,44 %).
+4,07 %
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