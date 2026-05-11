CEWE verkauft Online-Druck an Cimpress – Fokus auf Fotofinishing
CEWE richtet den Fokus neu aus: Der Geschäftsbereich Online-Druck geht an Cimpress, um das wachstumsstarke Kerngeschäft Fotofinishing gezielt auszubauen.
Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
- CEWE verkauft den Geschäftsbereich Kommerzieller Online-Druck an Cimpress, um sich vollständig auf das Kerngeschäft Fotofinishing zu fokussieren.
- Alle 544 Mitarbeitenden des Online-Druck-Geschäfts werden vom neuen Eigentümer Cimpress übernommen, was das Best-Owner-Prinzip unterstreicht.
- Durch den Verkauf verbessert sich die Profitabilität der CEWE-Gruppe: Die pro-forma EBIT-Marge ohne den Online-Druck liegt 2025 bei rund 11,2 %, die ROCE steigt auf 19,6 %.
- Der Mittelzufluss aus dem Verkauf soll für wachstumsfördernde Akquisitionen im Fotofinishing genutzt werden, um die Marktstellung zu stärken.
- Das Kerngeschäft Fotofinishing erzielte 2025 einen Umsatz von 745,5 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 11,6 %, während der Online-Druck nur 89,6 Mio. Euro Umsatz und eine EBIT-Marge von 1,9 % beitrug.
- Der Verkauf des Online-Druck-Geschäfts ist an behördliche Genehmigungen gebunden und wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 abgeschlossen, wobei der erzielte Kaufpreis den Buchwert übersteigen soll.
Der nächste wichtige Termin, Pressemitteilung zum Q1 2026, bei CEWE Stiftung ist am 12.05.2026.
Der Kurs von CEWE Stiftung lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 96,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,38 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.527,47PKT (-0,45 %).
+4,07 %
+3,38 %
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