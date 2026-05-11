Sankamap Metals - Bohrstart könnte erhebliches Kupfer-Gold-Potenzial freilegen

Für Rohstoffinvestoren gibt es kaum ein spannenderes Szenario als den allerersten Bohrtest auf einem unberührten, vielversprechenden Projekt. Genau diesen operativen Meilenstein hat Sankamap Metals (WKN A413DA / CSE SCU) nun auf seinem Kuma-Projekt auf den Salomonen erreicht. Wo bislang monatelange geologische Vorarbeit und starke Oberflächensignale die Fantasie beflügelten, sollen nun die Bohrgeräte sprechen. Das Ziel: Der Nachweis eines potenziell massiven Kupfer-Gold-Systems.

Vollständig finanziert auf der Jagd nach dem Porphyr-Kern.

Das erst einmal auf 2.000 bis 3.000 Meter ausgelegte Bohrprogramm ist komplett finanziert und markiert den Übergang von der konzeptionellen Exploration zum fundamentalen Nachweis. Dabei hält sich das Management die Option offen, die Bohrmeter bei ersten Erfolgen flexibel auszuweiten.

Die Geologen gehen hierbei äußerst präzise vor: Statt „blind“ in die Fläche zu bohren, konzentriert sich die erste Kampagne exakt auf jene Zonen, in denen sich geophysikalische Anomalien und geochemische Daten überschneiden. Der absolute „Sweet Spot“ für die Platzierung der Bohrgeräte ist eine markante, gut entwickelte Lithocap-Zone.

Erste Bohrung bei Kuma auf Grundlage des magnetotellurischen Modells; Grafik Sankamap Metals

Warum die Lithocap für Investoren so wichtig ist

In der Wirtschaftsgeologie gilt eine sogenannte Lithocap (eine großflächige, durch hydrothermale Prozesse veränderte Gesteinsschicht) als klassischer Wegweiser für das, was in der Tiefe schlummert. Die jüngsten Feldarbeiten von Sankamap auf Kuma haben hier eine ausgeprägte fortgeschrittene argillische Alteration nachgewiesen, charakterisiert durch Minerale wie Alunit, Kaolinit und residuale Silika.

Für das geschulte Auge eines Investors bedeutet das: Diese Kombination stellt das typische „Dach“ hochsulfidierter epithermaler Systeme dar, die oft in direkter Verbindung zu tiefgreifenden Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten stehen. Kuma weist exakt jene Oberflächenmerkmale auf, die man bei Weltklasse-Lagerstätten in dieser geologischen Region sucht.

Die heißeste Phase für Sankamap beginnt

Dass auf dem Kuma-Projekt in der Vergangenheit noch nie zuvor gebohrt wurde, birgt naturgemäß Explorationsrisiken, bietet jedoch im Erfolgsfall ein extremes „Blue Sky“-Potenzial. Mit den aktuellen Bohrungen, die sicher und in enger Abstimmung mit den lokalen Gemeinden durchgeführt werden, wird dieses geologische Modell nun erstmals einem Stresstest unterzogen.

Der Kupfer-Gold-Trend im Solomon-Block mit der Lage der Grundstücke „Fauro“ und „Kuma“ von Sankamap auf den Salomonen; Grafik Sankamap Metals

Die Arbeiten werden voraussichtlich über das zweite bis ins frühe dritte Quartal andauern. Für Sankamap Metals und seine Aktionäre beginnt damit die wichtigste Phase der bisherigen Unternehmensgeschichte: Sobald in den kommenden Monaten die ersten validierten Analyseergebnisse (Assays) aus dem Labor eintreffen, wird sich zeigen, ob sich unter der vielversprechenden Lithocap-Zone der Salomonen der erhoffte Kupfer-Gold-Riese verbirgt. In guter Gesellschaft wäre man jedenfalls, liegt ganz in der Nähe doch die Goldrigde-Lagerstätte, die bereits Reserven und Ressourcen von 5,1 Mio. Unzen Gold sowie noch einmal geschlussfolgerte Ressourcen von 3,3 Mio. Unzen Gold aufweist.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sankamap Metals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Sankamap Metals zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Sankamap Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Sankamap Metals die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.