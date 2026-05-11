BARCLAYS stuft Delivery Hero auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35,50 Euro belassen. Aktuelle Quartalsergebnisse von Jahez deuteten darauf hin, dass der Essenslieferdienst mit seiner Marke HungerStation in Saudi-Arabien Marktanteile gewinne, schrieb Andrew Ross in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,36 % und einem Kurs von 22,27EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35,50
Kursziel alt: 35,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35,50
Kursziel alt: 35,50
Währung: EUR
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