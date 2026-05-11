Bitmine BMNR: 5,21 Mio. ETH & 13,4 Mrd. USD Gesamtwert
Bitmine wächst zum Krypto-Schwergewicht: Milliardenvermögen, massiver ETH-Bestand, steigende Staking-Erträge und ein NYSE-Uplisting treiben die nächste Expansionsphase.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Bitmine hält Kryptowährungen + Bargeld + „Moonshots“ im Gesamtwert von 13,4 Milliarden USD, darunter 5,21 Mio. ETH und 775 Mio. USD Barmittel.
- ETH-Bestand: 5.206.790 ETH (≈5,21 Mio.), was 4,31 % des Gesamtangebots von 120,7 Mio. ETH entspricht.
- Gestaktes ETH: 4.712.917 ETH (Wert ≈11,1 Mrd. USD bei 2.366 USD/ETH); aktuelle jährliche Staking-Einnahmen ≈319 Mio. USD (prognostiziert bis 352 Mio. USD bei Voll-Stake).
- Fortschritt zur „Alchemie der 5%“: Bitmine hat in 11 Monaten etwa 86 % des Weges zurückgelegt und strebt an, 5 % des ETH-Angebots zu erreichen.
- Einführung von MAVAN (Made in America VAlidator Network), einer Staking-Plattform für institutionelle Anleger; ein Teil der ETH ist bereits dort gestakt.
- Uplisting: Bitmine wurde am 9. April 2026 von der NYSE American an die New York Stock Exchange hochgestuft (Ticker: BMNR); Aktie sehr liquide (5‑Tage‑Durchschnittsvolumen ≈816 Mio. USD, Rang 149 in den USA).
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