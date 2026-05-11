Aramco warnt: Öl-Schock könnte die Welt bis 2027 treffen

Der saudische Staatsölkonzern Aramco könnte bei Bedarf innerhalb von drei Wochen eine maximale nachhaltige Ölförderkapazität von 12 Millionen Barrel pro Tag erreichen, sagte CEO Amin Nasser am Montag. Er sagte, der im ersten Quartal begonnene Energieversorgungsschock sei der größte, den die Welt je erlebt habe, und wenn die durch den Konflikt zwischen den USA und dem Iran bedingten Störungen des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormuz noch einige Wochen andauern würden, werde eine Normalisierung des Ölmarktes erst im Jahr 2027 erfolgen.

Nasser sagte laut Reuters, der Ölmarkt verliere rund 100 Millionen Barrel pro Woche, falls die Störungen in der Straße von Hormus in der aktuellen Form anhalten. Zudem rechnet Aramco mit anhaltender Nachfragerationierung, solange die Lieferungen durch Hormus gestört bleiben. Die 12 Millionen Barrel pro Tag sind Reserve- und Durchhaltekapazität, nicht aktuelle Produktion. Aramco wurde 2024 angewiesen, die maximale nachhaltige Förderkapazität bei 12 Millionen Barrel pro Tag zu halten und nicht wie ursprünglich geplant auf 13 Millionen Barrel pro Tag auszubauen. In der aktuellen Q1-Präsentation spricht Aramco von der Fähigkeit, die Produktion in weniger als 3 Wochen auf die maximale nachhaltige Kapazität hochzufahren.