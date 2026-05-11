BERNSTEIN RESEARCH stuft Adidas auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach April-Absatzzahlen des chinesischen Großhändlers Pou Sheng auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Die Nachfrage nach Sportartikeln von Adidas und Nike in China bleibe verhalten, resümierte Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Handels- und Zollbedingungen seien immer noch volatil und der Nahost-Konflikt könne zu weiteren Belastungen führen./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:27 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,95 % und einem Kurs von 143,2EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Aneesha Sherman

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 245

Kursziel alt: 245

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 245,00 € , was eine Steigerung von +70,91% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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