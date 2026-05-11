BARCLAYS stuft WALMART auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Walmart vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 132 US-Dollar belassen. Seth Sigman verspricht sich in einer am Montag vorliegenden Studie von dem Handelskonzern ein solides erstes Quartal. Er sieht moderates Aufwärtspotenzial gegenüber den Marktschätzungen, getragen von Marktanteilsgewinnen, Fortschritten bei Schlüsselinitiativen sowie der starken Margendynamik - trotz der höheren Kraftstoffkosten./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 04:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 111,0EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 14:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Seth Sigman

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 132

Kursziel alt: 132

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

