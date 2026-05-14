Augen auf: Entsteht im Yukon ein neuer bedeutender Goldentwickler?

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Banyan Gold Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Banyan Gold Corp. Ersteller: SRC swiss resource capital AG·Erstveröffentlichung: 14.05.2026, 7:38 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold hat seine Rolle als Krisenmetall, Wertspeicher und strategischer Rohstoff in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bestätigt. Während Produzenten von hohen Preisen profitieren, suchen größere Marktteilnehmer zugleich nach den künftigen Quellen für neue Unzen. Genau hier rückt der Yukon wieder stärker in den Blick: eine historisch bedeutende Goldregion, politisch stabil, bergbaufreundlich und in ausgewählten Distrikten deutlich besser erschlossen, als viele Anleger es von Nordkanada erwarten.

Eine der auffälligsten Entwicklungsstorys in diesem Umfeld ist Banyan Gold Corp. (WKN: A1T64A). Das Unternehmen besitzt mit AurMac ein großvolumiges, oberflächennahes Goldprojekt im Mayo Mining District - einer Region, die durch ihre Bergbauhistorie, bestehende Infrastruktur und Nähe zu bekannten Lagerstätten bereits heute ein klares Standortprofil besitzt.

AurMac: große Goldressource, starke Lage, klare Entwicklungsperspektive!

Das Herzstück von Banyan Gold (WKN: A1T64A) ist das AurMac-Goldprojekt. Es liegt rund 40 Kilometer nordöstlich von Mayo und rund 356 Kilometer nördlich von Whitehorse im traditionellen Gebiet der First Nation of Na-Cho Nyak Dun.

Quelle: Banyan Gold

Banyan hat an den Kernliegenschaften Aurex und McQuesten nach Unternehmensangaben 100 % verdient bzw. erworben, bestehende Royalties sind allerdings dabei zu berücksichtigen.

Der wichtigste Punkt für Investoren ist die bereits definierte Größe: AurMac verfügt nach dem technischen Bericht gemäß NI 43-101 über 2,274 Mio. Unzen Gold in der Kategorie angezeigt sowie 5,453 Mio. Unzen Gold in der Kategorie abgeleitet. Zusammen ergibt das bereits rund 7,7 Mio. Unzen Goldressourcen in zwei oberflächennahen Lagerstätten, Airstrip und Powerline. Mineralressourcen sind allerdings keine Mineralreserven und weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Gewinnbarkeit auf.

Gerade für ein nordkanadisches Explorations- und Entwicklungsprojekt ist die Infrastruktur ein zentrales Argument. AurMac ist über Straßen erreichbar, wird vom Silver Trail Highway bzw. vorhandenen Wegen erschlossen und profitiert nach Unternehmensangaben von einer bestehenden dreiphasigen Stromleitung, einer Stromstation sowie Mobilfunkabdeckung. Solche Faktoren können in späteren Studien für die Entwicklungskosten und die praktische Umsetzbarkeit erheblich sein.

Bohrergebnisse: höhergradige Abschnitte in wichtigen Modellbereichen!

Die jüngsten Bohrergebnisse vom 7. April 2026 unterstreichen, warum AurMac derzeit besondere Aufmerksamkeit verdient. Banyan Gold (WKN: A1T64A) meldete zusätzliche hochgradigere Goldabschnitte aus dem Powerline-Deposit. Bemerkenswert ist dabei nicht nur der einzelne Gehalt, sondern vor allem der geologische Kontext: Mehrere Treffer stammen aus Bereichen, die im 2025er Ressourcen-Blockmodell bislang als Abraum klassifiziert waren. Gelingt es, solche Bereiche durch weitere Arbeiten in höherwertige Mineralisierung umzuwandeln, könnte dies die Projektmodellierung und eine künftige wirtschaftliche Betrachtung positiv beeinflussen.

Zu den gemeldeten Abschnitten zählen unter anderem 1,55 g/t Gold über 9,9 m, inklusive 8,76 g/t Gold über 1,5 m, 1,44 g/t Gold über 7,5 m innerhalb von 0,53 g/t Gold über 35,0 m sowie 0,86 g/t Gold über 10,2 m innerhalb von 0,48 g/t Gold über 60,0 m. Im östlichen Powerline-Bereich meldete Banyan zudem 0,73 g/t Gold über 75,8 m, inklusive eines höhergradigen Intervalls von 27,9 g/t Gold über 1,5 m.

CEO Tara Christie stellte in der Meldung den Zusammenhang zur bevorstehenden ersten wirtschaftlichen Studie heraus: Das 2025er Bohrprogramm sollte demnach gezielt die Wirtschaftlichkeit des künftigen Projektmodells verbessern.

Quelle: Banyan Gold

Genau diese Verbindung aus Ressourcengröße, höhergradigen Zonen und technischer Optimierung macht die AurMac-Story aus Investorensicht so interessant.

46,5 Mio. CAD Finanzierung: Kapitalbasis für die nächsten Arbeitsschritte gestärkt!

Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Kapitalausstattung. Banyan Gold (WKN: A1T64A) meldete am 6. Mai 2026 den Abschluss einer Privatplatzierung über insgesamt 46,5 Mio. CAD. Die Finanzierung bestand aus 15,5 Mio. steuerbegünstigten Flow-Through-Aktien zu 1,918 CAD je Aktie mit Bruttoerlösen von 29,7 Mio. CAD sowie 12,0 Mio. Stammaktien zu 1,40 CAD je Aktie mit weiteren 16,8 Mio. CAD. Die Wertpapiere unterliegen einer kanadischen Haltefrist bis zum 7. September 2026, die Platzierung steht laut Meldung noch unter dem Vorbehalt der finalen Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Besonders wichtig ist die operative Aussage hinter der Finanzierung: Banyan sieht sich nach Unternehmensangaben gut bis 2027 finanziert und will das Bohrprogramm auf AurMac auf rund 70.000 m ausweiten. Damit soll die Risikoreduzierung des Projekts beschleunigt, die Ressource weiter ausgebaut und der Weg zur ersten wirtschaftlichen Studie vorbereitet werden.

Für ein Explorationsunternehmen ist genau dieser Punkt oft entscheidend: Nicht allein die Größe der Ressource zählt, sondern die Fähigkeit, mit ausreichend Kapital den nächsten technischen Werttreiber konsequent abzuarbeiten. Banyan Gold (WKN: A1T64A) hat sich hierfür in einem für Goldwerte attraktiven Marktumfeld eine starke Ausgangslage geschaffen.

Hyland und Nitra: zusätzlicher Wert im selben Yukon-Fenster!

AurMac steht klar im Mittelpunkt. Dennoch sollte der zusätzliche Projektbesitz nicht unterschätzt werden. Das Hyland-Goldprojekt im südöstlichen Yukon besitzt laut aktualisierter NI-43-101-Ressourcenschätzung vom 1. September 2025 eine angezeigte Ressource von 337.000 Unzen Gold und 2,63 Mio. Unzen Silber sowie eine abgeleitete Ressource von 118.000 Unzen Gold und 0,86 Mio. Unzen Silber. Auch hier handelt es sich um Mineralressourcen, nicht um Mineralreserven.

Hinzu kommt das Nitra-Goldprojekt, ein früheres Explorationsprojekt rund 10 Kilometer westlich von AurMac. Banyan beschreibt Nitra als Projekt mit ähnlichen geologischen Rahmenbedingungen wie Teile von AurMac. Für Anleger ergibt sich daraus eine klare Struktur: AurMac ist der Hauptwerttreiber, Hyland liefert zusätzliche Gold- und Silberressourcen und Nitra ergänzt die regionale Explorationsfantasie.

Warum Banyan Gold jetzt stärker in den Fokus rückt!

Banyan Gold (WKN: A1T64A) vereint mehrere Faktoren, die im aktuellen Goldumfeld besonders gefragt sind: eine große Goldressource in Kanada, ein infrastrukturell gut gelegenes Projekt, frisches Kapital, ein deutlich ausgeweitetes Bohrprogramm und einen klaren Weg in Richtung erster wirtschaftlicher Bewertung. Damit ist Banyan längst mehr als eine reine Frühphasen-Explorationsidee, das Unternehmen entwickelt sich Schritt für Schritt zu einem potenziellen Entwicklungswert mit wachsender institutioneller Sichtbarkeit.

Aber dennoch ist Banyan noch kein Produzent, erwirtschaftet keine laufenden Minenerlöse und besitzt bislang keine Mineralreserven. Der weitere Weg hängt unter anderem von Bohrergebnissen, Ressourcenmodellierung, metallurgischen Annahmen, Genehmigungsprozessen, Kapitalmärkten, Kostenentwicklung und dem Goldpreis ab. Genau deshalb bleibt die Aktie spekulativ - aber sie bietet auch eine entsprechend starke Beteiligung an weiteren Projektfortschritten.

Von Banyan Gold bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Banyan Gold.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/banyan-gold-re-rating-potential-with ...

Fazit: Große Unzen, starkes Kapital, günstiges Yukon-Zeitfenster!

Banyan Gold (WKN: A1T64A) steht an einem spannenden Punkt seiner Unternehmensentwicklung. AurMac besitzt bereits eine Größe, die im nordamerikanischen Goldsektor Aufmerksamkeit verdient. Die jüngsten Bohrergebnisse zeigen, dass das Projekt geologisch weiter überraschen kann. Die Finanzierung über 46,5 Mio. CAD verschafft dem Unternehmen zudem den nötigen Spielraum, um 2026 und darüber hinaus mit Tempo weiterzuarbeiten.

Für spekulativ ausgerichtete Anleger, die ein Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen mit großer Ressource, Kanada-Fokus und klarem Nachrichtenfluss suchen, bleibt Banyan Gold (WKN: A1T64A) eine der auffälligsten Yukon-Goldstorys. Entscheidend werden nun die nächsten Bohrergebnisse, die weitere Modellierung und der Weg zur ersten wirtschaftlichen Studie. Sollte Banyan hier liefern, könnte AurMac im Goldsektor noch deutlich stärker wahrgenommen werden.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellenbasis und Verifizierbarkeit:

Die im Artikel verwendeten Zahlen, Daten und Fakten beruhen im Wesentlichen auf folgenden öffentlich zugänglichen Unternehmensquellen sowie dem bereitgestellten Ausgangsdokument:

• Banyan Gold Corp., AurMac Project / Projektübersicht: https://banyangold.com/projects/aurmac/

• Banyan Gold Corp., Technical Report / AurMac Mineral Resource Estimate, filed 20.08.2025: https://banyangold.com/news-releases/2025/banyan-files-technical-repor ...

• Banyan Gold Corp., Pressemeldung vom 07.04.2026 zu Powerline-Bohrergebnissen: https://banyangold.com/news-releases/2026/banyan-gold-continues-to-int ...

• Banyan Gold Corp., Pressemeldung vom 06.05.2026 zum Abschluss der 46,5-Mio.-CAD-Privatplatzierung: https://banyangold.com/news-releases/2026/banyan-gold-announces-closin ...

• Banyan Gold Corp., Hyland Resource Update vom 27.10.2025: https://banyangold.com/news-releases/2025/banyan-announces-updated-pit ...

• Ausgangsdokument des Auftraggebers: Banyan Gold_12.05.26 SRC.docx

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