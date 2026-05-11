Flugausfälle in Italien wegen Streiks

ROM/NEAPEL (dpa-AFX) - Der Streik bei der italienischen Flugsicherung und der Fluggesellschaft Easyjet hat bislang überschaubare Auswirkungen. Es seien 160 Flüge gestrichen worden, sagte ein Sprecher der römischen Flughäfen der Deutschen Presse-Agentur am Nachmittag. Die Streiks sind für die Kontrollstellen in Rom und Neapel angekündigt für die Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr. Hinzu kommen auf einige Stunden begrenzte Aktionen an mehreren italienischen Flughäfen. Passagiere wurden gebeten, sich vor Abflug zum Stand ihrer Verbindung zu informieren.

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Am wichtigen römischen Flughafen Fiumicino gibt es nach einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Ansa, auf den der Flughafen-Sprecher verwies, derzeit nur begrenzte Störungen. Am kleineren Flughafen Ciampino läuft der Betrieb demnach ungestört.

Der Flughafen Neapel teilte auf dpa-Anfrage mit, es seien 44 Flüge gestrichen worden, je 22 Ankünfte und Abflüge. Größere Probleme für die Passagiere gebe es nicht, diese seien in den meisten Fällen vorab von ihren Fluggesellschaften kontaktiert worden und gar nicht erst zum Flughafen gekommen.

Die italienische Fluggesellschaft Ita hatte angekündigt, am Montag sollten etwa 38 Prozent der Flüge ausfallen, darunter auch ins Ausland. In Deutschland sollte die Verbindung Frankfurt-Rom betroffen sein.

Easyjet teilte auf dpa-Anfrage mit, die Auswirkungen auf den Flugverkehr zwischen Deutschland und Italien seien begrenzt. Bislang seien nur einzelne Verbindungen von München und Frankfurt von und nach Rom betroffen./hrz/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 8,324 auf Tradegate (11. Mai 2026, 15:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +10,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,50 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,98 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -15,89 %/+8,15 % bedeutet.



