BERNSTEIN RESEARCH stuft NIKE INC auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike nach April-Absatzzahlen des chinesischen Großhändlers Pou Sheng auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Die Nachfrage nach Sportartikeln von Adidas und Nike in China bleibe verhalten, resümierte Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Handels- und Zollbedingungen seien immer noch volatil und der Nahost-Konflikt könne zu weiteren Belastungen führen./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:27 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:27 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 37,44EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Aneesha Sherman
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Aneesha Sherman
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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