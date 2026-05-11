Vor dem SpaceX-IPO: Dieser Space-ETF hebt plötzlich richtig ab

Besonders im Fokus steht der erst Ende März gestartete Tema Space Innovators ETF mit dem Kürzel NASA. Der aktiv gemanagte Fonds ist laut Daten von Morningstar derzeit der einzige reine Weltraum-ETF mit direkter Beteiligung an SpaceX vor dem Börsengang. Möglich wird das über ein sogenanntes Special Purpose Vehicle, das Anteile privater Unternehmen bündelt.

Der erwartete Börsengang von SpaceX entfacht an den Finanzmärkten einen neuen Wettlauf. Diesmal konkurrieren jedoch keine Raketenfirmen miteinander, sondern ETF-Anbieter, die vom Boom der Raumfahrtbranche profitieren wollen, wie Barron's berichtet.

SpaceX wird zum Zugpferd

Die Beteiligung an SpaceX macht bereits 11,1 Prozent des Fondsvermögens aus und ist damit die größte Position im Portfolio. Zu den weiteren wichtigen Beteiligungen zählen Rocket Lab, Planet Labs und Firefly Aerospace. Seit dem ersten Handelstag am 31. März legte der ETF um mehr als 25 Prozent zu.

Yuri Khodjamirian, Investmentchef von Tema ETFs, sieht die Beteiligung als entscheidenden Vorteil. Gegenüber Barron’s sagte er: "Ein Raumfahrt-ETF ist ohne SpaceX undenkbar. Das ist so, als hätte man einen Halbleiter-ETF ohne Nvidia." Deshalb habe man bewusst versucht, noch vor dem Börsengang einen privaten Anteil zu sichern.

Auch andere Fonds profitieren vom Hype

Der Höhenflug beschränkt sich längst nicht nur auf den NASA-ETF. Der Procure Space ETF mit dem Kürzel UFO gewann in diesem Jahr bereits mehr als 40 Prozent. Obwohl der Fonds SpaceX noch nicht direkt hält, will Indexanbieter VettaFi künftig den direkten Einstieg am ersten Handelstag eines Börsengangs ermöglichen.

Procure-Chef Andrew Chanin betonte gegenüber Barron’s zudem, der Fonds halte über die Beteiligung an EchoStar indirekt bereits Anteile an SpaceX. Der Börsengang sei "positiv für die Kapitalmärkte und die globale Raumfahrtwirtschaft".

Auch andere Weltraum-ETFs entwickeln sich stark. Cathie Woods ARK Space & Defense Innovation ETF liegt 2026 fast 20 Prozent im Plus. Der SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF gewann rund 35 Prozent. Der neue Roundhill Space & Technology ETF stieg seit seinem Start im März sogar um mehr als 35 Prozent.

Kräftig zulegen konnte auch der Defiance Connective Technologies ETF. Der indexbasierte Fonds, der sein Kürzel zuletzt von SIXG auf UFOX änderte, gewann in diesem Jahr fast 45 Prozent. Zu den größten Beteiligungen zählen Apple, Nvidia und Broadcom. Gleichzeitig gehören mit AST SpaceMobile, Rocket Lab, EchoStar und Planet Labs auch mehrere Raumfahrtunternehmen zu den zehn wichtigsten Positionen des Fonds.

Immer mehr Anbieter starten Space-ETFs

Der Boom lockt weitere Anbieter an. Global X brachte Mitte April den Space Tech ETF (ORBX) an den Markt. VanEck kündigte zuletzt den neuen VanEck Space ETF mit dem Kürzel WARP an.

Produktmanager Nick Frasse erklärte, der Fonds werde "die wachsende Bedeutung widerspiegeln, die die Weltraumwirtschaft beim Ausbau des weltweiten Kommunikationsnetzes und der digitalen Infrastruktur einnimmt".

Der erwartete SpaceX-Börsengang entwickelt sich damit schon vor dem eigentlichen Handelsstart zum zentralen Treiber eines neuen ETF-Trends. Anleger setzen zunehmend darauf, dass die Raumfahrtindustrie zum nächsten großen Wachstumsmarkt an der Wall Street wird.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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