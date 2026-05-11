RENK Group Aktie tiefrot - 11.05.2026

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei RENK Group, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -23,07 % Verlust nach sich zog.

Die RENK Group Aktie ist bisher um -7,12 % auf 45,33€ gefallen. Das sind -3,48 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,08 %, geht es heute bei der RENK Group Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Allein seit letzter Woche ist die RENK Group Aktie damit um -16,05 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,10 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei RENK Group auf -16,26 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,70 % geändert.

RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,05 % 1 Monat -13,10 % 3 Monate -23,07 % 1 Jahr -22,83 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Stand: 11.05.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,54 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Getriebehersteller Renk hat den Vertrag von Unternehmenschef Alexander Sagel vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Der seit dem 1. Februar 2025 an der Konzernspitze stehende Sagel werde bis Ende März 2032 den Konzern leiten, teilte das …

In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 11.05.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.