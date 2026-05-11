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    Besonders beachtet!

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    RENK Group Aktie tiefrot - 11.05.2026

    Am 11.05.2026 ist die RENK Group Aktie, bisher, um -7,12 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.

    Besonders beachtet! - RENK Group Aktie tiefrot - 11.05.2026
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    RENK Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 11.05.2026

    Die RENK Group Aktie ist bisher um -7,12 % auf 45,33 gefallen. Das sind -3,48  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,08 %, geht es heute bei der RENK Group Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei RENK Group, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -23,07 % Verlust nach sich zog.

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    Allein seit letzter Woche ist die RENK Group Aktie damit um -16,05 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,10 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei RENK Group auf -16,26 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,70 % geändert.

    RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,05 %
    1 Monat -13,10 %
    3 Monate -23,07 %
    1 Jahr -22,83 %
    Stand: 11.05.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,54 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 11.05. - CAC 40 schwach -1,29 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 11.05.26


    In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 11.05.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

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    Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RENK Group

    -6,91 %
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    -13,04 %
    -23,36 %
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    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73
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