KORREKTUR
Cewe verkauft Sparte mit kommerziellem Online-Druck an Cimpress
- Cewe verkauft kommerziellen Online-Druck an Cimpress
- Cewe erwartet mittleren zweistelligen Millionengewinn
- Fortgeführtes Geschäft steigert operative Marge deutlich
(Berichtigung: "Buchwert" statt "Buchgewinn" im 4. Satz des 1. Absatzes.)
OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe verkauft seinen Geschäftsbereich mit dem kommerziellen Online-Druck und konzentriert sich damit voll auf sein lukrativeres Kerngeschäft mit dem Fotofinishing. Käufer ist der Durckspezialist Cimpress, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, wie Cewe am Montag in Oldenburg mitteilte. Der SDax -Konzern erwartet jedoch einen Buchgewinn im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich aus dem Geschäft. Der erwartete Mittelzufluss übersteige den aktuellen Buchwert. Der Abschluss des Verkaufs wird im zweiten Halbjahr erwartet. Cewe passte den Jahresausblick an, die Aktie stieg um knapp vier Prozent.
Die zu verkaufenden Geschäftsteile, etwa der gewerbliche Druck von Flyern und Broschüren, trugen 2025 einen Umsatz von knapp 90 Millionen Euro und einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 1,7 Millionen Euro bei. Aus dem fortzuführenden Geschäft will Cewe dieses Jahr einen Umsatz von 780 bis 810 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis (Ebit) von 85 bis 91 Millionen Euro erzielen. Bisher hatte der Vorstand inklusive des kommerziellen Online-Drucks 870 bis 900 Millionen Euro Erlös und ein operatives Ergebnis von 87 bis 93 Millionen in Aussicht gestellt.
Die operative Marge (Ebit) soll dementsprechend ohne das zu verkaufende Geschäft höher liegen. Pro-forma hätte sie vergangenes Jahr bei 11,2 statt bei 10,2 Prozent gelegen./men/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie
Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,86 % und einem Kurs von 96,90 auf Tradegate (11. Mai 2026, 14:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um +4,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,51 %.
Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 736,01 Mio..
CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 135,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 149,00EUR was eine Bandbreite von +27,53 %/+50,81 % bedeutet.
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Interessant, Ihr zwei!
Habe mal im Bekanntenkreis herumgefragt. Die meisten haben in derVergangenheit CEWE zur Erstellung von Fotobüchern genutzt, finden die App aber mittlerweile veraltet und umständlich. Die meisten steigen auf Apps von Wettbewerbern um. Die bieten nicht nur günstigere an, sondern vor allem leichter oder einfacher zu handhaben.