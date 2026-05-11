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    Cyber-KI als Risiko

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    OpenAI kooperiert mit der EU – doch Anthropic hält Mythos zurück

    OpenAI öffnet der EU die Tür, Anthropic hält Mythos zurück: Europas Aufseher fürchten neue Cyberrisiken durch mächtige KI-Modelle.

    Cyber-KI als Risiko - OpenAI kooperiert mit der EU – doch Anthropic hält Mythos zurück
    Foto: Barbara Ortutay - AP

    Das von Microsoft unterstützte Unternehmen OpenAI verhandelt mit der Europäischen Kommission über den Zugang zu seinem neuen KI-Modell, während das von Amazon unterstützte Unternehmen Anthropic sein Modell Mythos noch nicht in der EU veröffentlicht hat, sagte ein Sprecher der Kommission. Thomas Regnier sagte laut einer online veröffentlichten EU-Mitteilung gegenüber Journalisten: "Wir begrüßen die Transparenz von OpenAI und deren Absicht, der Kommission Zugang zu ihrem neuen Modell zu gewähren. Dies ermöglicht es uns, die Implementierung dieses Modells sehr genau zu verfolgen und bestimmte Sicherheitsbedenken eingehender zu untersuchen."

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    Was das Mythos-Modell von Anthropic betrifft, sagte Regnier, dass nach vier oder fünf Treffen mit dem Unternehmen "auch ein gewisses Maß an Engagement" bestehe, die Gespräche mit OpenAI und Anthropic sich aber "in unterschiedlichen Stadien" befänden.

    Das Modell soll bei autorisierten Cybersecurity-Aufgaben helfen, etwa bei Schwachstellensuche, Malware-Analyse, Reverse Engineering, Erkennungstechnik und Patch-Prüfung. OpenAI betont, dass der Zugang stärker kontrolliert ist und bösartige Aktivitäten wie Credential Theft oder Angriffe auf Drittsysteme weiter blockiert werden sollen.

    Bei Anthropic geht es um Claude Mythos Preview. Das Unternehmen beschreibt Mythos als unveröffentlichtes Frontier-Modell, das bei der Suche und Ausnutzung von Software-Schwachstellen ein Niveau erreicht habe, das nur noch sehr wenige menschliche Experten übertreffen könnten. Anthropic schreibt selbst, Mythos habe bereits Tausende schwerwiegende Schwachstellen gefunden, darunter in großen Betriebssystemen und Webbrowsern.

    Genau deshalb ist die Sorge in Europa groß. Reuters berichtete, dass die EU-Kommission die möglichen Folgen von Mythos prüft. EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis sagte demnach, die Kommission sei von Anthropic über technische Details und Cyberfähigkeiten informiert worden. Cybersecurity-Experten befürchten, dass ein solches Modell Angriffe auf Banksysteme massiv beschleunigen könnte; europäischen Banken steht Mythos bislang offenbar nicht zur Verfügung.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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