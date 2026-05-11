DZ BANK stuft PHILIPS NV auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Philips auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Das Auftaktquartal des Medizintechnikkonzerns habe ihn überzeugt und hebe sich positiv vom Wettbewerb ab, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 23,23EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 15:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Aristotelis Moutopoulos

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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