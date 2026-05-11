DZ BANK stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro je Aktie belassen. Der Rückversicherer sei mit einer niedrigen kombinierten Schaden-Kosten-Quote und einer geringeren Großschadensbelastung gut ins Jahr gestartet, schrieb Thorsten Wenzel am Montag nach den Quartalszahlen. Die niedrigere Bewertung signalisiere eine gute Einstiegsgelegenheit./rob/ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,93 % und einem Kurs von 238,8EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Wenzel

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 251,16 € , was eine Steigerung von +5,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer