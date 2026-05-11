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    Aurania gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von bis zu 1,5 Millionen C$ bekannt

    Aurania gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von bis zu 1,5 Millionen C$ bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

     

    Toronto, Ontario, 11. Mai 2026 / IRW-Press / Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/aurania-resources-advancing-multiple ... -) gibt seine Absicht bekannt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 8.333.333 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,18 CAD pro Einheit (der „Ausgabepreis“) durchzuführen, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu ca. 1.500.000 CAD einbringen wird (das „Angebot“). Das Unternehmen hat sich das Recht vorbehalten, den Umfang des Angebots um bis zu 25 % des Angebotsvolumens zu erhöhen, sodass bis zu 2.083.333 zusätzliche Einheiten ausgegeben werden können, um einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu ca. 375.000 C$ zu erzielen.

     

    Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Ausübungspreis von 0,35 C$ pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots.

     

    Verwendung des Erlöses

    Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot in erster Linie für die Exploration im epithermalen Goldprojekt Thor’s Valley in Island, im Nickel-Kobalt-Projekt zur Wiederaufbereitung von Abraumhalden in Balangero in Italien sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

     

    Vermittler

    Im Zusammenhang mit dem Angebot kann das Unternehmen bestimmten berechtigten Vermittlern Vermittlergebühren in Höhe von bis zu 7 % in bar des Bruttoerlöses aus dem Angebot zahlen, der von den durch diese Vermittler an das Unternehmen vermittelten Zeichnern stammt, sowie bis zu 7 % in Form von Vermittler-Optionsscheinen (die „Vermittler-Optionsscheine“) der Gesamtzahl der von diesen Vermittlern platzierten Einheiten, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „TSXV“). Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer (1) Einheit zum Ausgabepreis und ist für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Abschluss des Angebots ausübbar.

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